Coincés pendant 22 heures dans le TGV : «En 20 ans les contrôleurs n'avaient jamais vu ça»

TÉMOIGNAGES - Plusieurs milliers de passagers de la SNCF ont été bloqués pendant une vingtaine d'heures entre dimanche et lundi. Certains racontent.

Dimanche, un peu après midi, un TGV Bayonne-Paris a endommagé sur son passage des kilomètres de circuit électrique ainsi qu'un pantographe, ce bras articulé qui relie le train aux câbles électriques. D'autres trains, censés partir dans la foulée, ont été également mis à l'arrêt, occasionnant jusqu'à 24 heures de retard pour près de 3000 passagers. Certains d'entre eux racontent leur périple au Figaro dans un mélange d'agacement, de fatigue et de rire nerveux.

«On revenait d'un mariage avec cinq amis, et on a pris un train vers 14h30 à Saint-Jean-de-Luz, explique Marie, directrice artistique de 25 ans. Il y a eu une panne d'alimentation quand on est arrivés à Dax, on nous a alors annoncé qu'un pantographe avait été décroché.» C'est à partir de ce moment, en milieu d'après-midi, que la longue épopée ferroviaire va commencer, et durer près de 24 heures.

Saupiquet et Tagada

«On a fait une première grosse pause à Morsenx (à 120 kilomètres au sud de Bordeaux, NDLR), où l'on a pu sortir une heure et demie du train, poursuit Marie. A ce moment-là, on ne nous disait seulement que des caténaires avaient été arrachées devant nous et qu'il fallait reculer pour nous mettre sur une autre voie. De 1h à 4h du matin, on s'est ensuite arrêtés à Ychoux (Landes), sans possibilité de sortir. Vers 5 heures du matin, un train spécialement venu de Bordeaux s'est collé au nôtre, et tous les passagers de notre TGV ont dû se rendre vers la voiture 1 avec leurs lampes de poche pour changer de train en enjambant les voies.» Le train est ensuite reparti, sans électricité pour recharger les batteries des téléphones, mais avec une salade Saupiquet et des fraises Tagada, à 20 km/h direction Bordeaux. Après un trajet au ralenti et une arrivée en gare de Bordeaux Saint-Jean vers 8 heures, le TGV est reparti à vitesse normale juste avant 10 heures pour atteindre enfin Paris, un peu après midi.

A priori, Marie était en présence de tous les ingrédients pour un voyage encore plus chaotique : une colonie de vacances et un bébé de trois mois juste derrière elle. «Globalement tout le monde a été très patient. Les enfants ont été sages et ont dormi, les parents on fait ce qu'ils pouvaient avec leur poussette pour faire dormir leur bébé, il n'y a pas eu de grosse tension.»

Personnel «bienveillant»

De son côté, Marianne Condé Salazar, la directrice de l'école de communication Iscom, se trouvait dans le TGV 8550, partant de Biarritz à 18h56 avec une arrivée prévue à Paris Montparnasse à 23h13. Philosophe, celle-ci vante les mérites du personnel SNCF, «extrêmement bienveillant» avec «des messages au micro puis dans la rame, dont le contenu est limité mais compréhensible», mais aussi «une distribution de masques, d'eau, de café, de viennoiseries et même... de délicieuses mûres d'Espagne».

Étonnamment positive, Marianne Condé Salazar était pourtant encore vers 13 heures aujourd'hui dans un bus affrété par la SNCF pour ramener les passagers d'Hendaye à Bordeaux. Bus qui, de surcroît, a été arrêté par les forces de l'ordre pour un contrôle inopiné, après cette nuit bloquée dans le train... «Je me pose surtout la question : fallait-il laisser partir de Biarritz un train à 23h environ, car nous avons attendu à la gare et sommes partis 4 heures plus tard, alors que le diagnostic de l'incident devait être à cette heure connu et alarmant ?»

Loi de Murphy

Serge Slama, professeur de droit public à l'Université Grenoble-Alpes, est monté dans un TGV initialement prévu dimanche à 12h27 à Bayonne, finalement parti avec deux heures de retard. Il explique avoir «beaucoup hésité à prendre ce train» alors qu'un autre avait déjà été arrêté quelques kilomètres plus loin. «On sentait bien que ça risquait de ne plus avancer, même le personnel de la SNCF était divisé, mais certains nous disaient qu'avec l'effet boule de neige des retards, il valait mieux rentrer dans celui-là que d'attendre.» Mauvaise idée : Serge Slama mettra près de 22 heures à arriver à Paris.

«Il y avait plutôt une bonne ambiance, explique Serge Slama. Les gens ne se plaignaient pas trop, et faisaient un peu d'humour à chaque fois qu'un contrôleur passait. Il y avait des femmes enceintes, des enfants, et les passagers partageaient leurs pique-niques, leurs bouteilles d'eau... Ce qui a vraiment inquiété les passagers, c'est quand le TGV s'est retrouvé dans le noir complet, vers 4 heures du matin, sans batterie. A ce moment-là on s'est dit 'la ventilation est à l'arrêt et les masques ne fonctionnent plus tellement au bout de 10 heures, donc le virus circule...'»

Serge Slama est toujours aussi ahuri lorsqu'il repense aux décisions prises par la SNCF tout au long de la nuit : «C'est vraiment la loi de Murphy, s'indigne-t-il. Tout ce qui pouvait aller mal allait mal ! Il fallait tout de suite arrêter les lignes et prendre en charge les gens, ne pas essayer de rejoindre Bordeaux à tout prix en se disant que ça irait mieux là-bas. C'était évident qu'on n'y arriverait jamais, les contrôleurs disaient qu'en 15 ou 20 ans de métier, ils n'avaient jamais vu ça. Cette situation n'est pas un accident : quand il y a autant d'incidents successifs et de décisions absurdes, c'est révélateur du dysfonctionnement du service public.» Solide mentalement, le professeur était déjà en route ce lundi après-midi pour la gare de Lyon, où il prendra un train jusqu'à Grenoble pour ne pas rater la rentrée universitaire, demain matin...