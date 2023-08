La crise immobilière est bien réelle. Pour preuve, le nombre de permis de construire délivrés continue de baisser.

Chute du nombre de permis de construire-iStock-anatoliy_gleb

2022 et 2023, deux années bien différentes

En 2022, d’après les nombres partagés par le Gouvernement en janvier dernier, plus de 480 000 permis de construire ont été délivrés par les mairies françaises. C’est une hausse de 3,1 % par rapport à 2021 et c’est également supérieur à 2019 (avant la crise sanitaire). La fin de l’année 2022 a cependant été synonyme de ralentissement avec, au dernier trimestre, une baisse des autorisations légèrement supérieure à 30 % par rapport au troisième trimestre. « La chute des permis de construire au quatrième trimestre 2022 n’augure rien de bon pour l’avenir : le secteur de l’immobilier neuf est actuellement durement éprouvé, alors que les ménages ont toujours besoin de se loger » commentait à l’époque Pascal Boulanger, président de la FPI (Fédération des promoteurs immobiliers). Force est de constater que ce dernier avait vu juste.

Moins de permis qu’avant la pandémie

Au deuxième trimestre 2023, le nombre de permis délivrés a enregistré une baisse de 3,2 %. Le nombre de chantiers débutés a lui reculé de 3,7 %. Le ministère de la Transition écologique a toutefois tenu à préciser qu’au premier trimestre 2023, une forte augmentation des autorisations a été atteinte (+10,7 % par rapport au quatrième trimestre 2022). La baisse constatée entre avril et juin s’explique donc en partie par cette hausse exceptionnelle enregistrée entre janvier et mars 2023. La tendance baissière ne concerne néanmoins pas que le deuxième trimestre puisque, sur un an, le nombre de permis délivrés a baissé de 19,6 %. La baisse est de 10,5 % par rapport à l’avant-crise sanitaire. En moyenne, entre 30 000 et 35 000 permis sont délivrés chaque mois. Avant la pandémie, la moyenne mensuelle était de 40 000 permis.

Une crise que l’on avait vu venir ?

Hausse générale des coûts, baisse du pouvoir d’achat des Français, prêts immobiliers aux conditions moins intéressantes qu’il y a quelques mois (Pascal Boulanger évoque un taux de désistement proche des 50 % faute de solution de financement)… Différents éléments peuvent expliquer la crise que traverse le secteur de la construction et le fait que les maires se montrent quelque peu frileux à l’idée de délivrer des permis de construire. Cette crise est-elle une surprise ? Non, selon Xavier Huillard (du groupe Vinci). D’après ce dernier, cela fait trois ans qu’elle s’annonce et que les réponses des haut-placés ne sont pas suffisantes. Selon ses propres mots, la situation devient « réellement problématique [...] pour la cohésion sociale de notre pays ». Les besoins en logements neufs continuent d’augmenter, notamment dans les zones tendues où il y a des postes à pourvoir. Mais divers obstacles empêchent les Français de se lancer dans un projet de construction. Entre janvier et avril 2023, les défaillances des promoteurs ont augmenté de 53,8 % contre 55,6 % pour les constructeurs (nombres partagés par le cabinet de conseil Altares). La situation est très compliquée pour le secteur du bâtiment et des travaux publics.