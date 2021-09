Chômage : ces aides pour les bénéficiaires en fin de droit

Qui peut bénéficier de l'ASS et du RSA, quels sont leurs montants ? (Crédit photo: © momius - stock.adobe.com)

Le versement de l'ARE, l'Allocation de Retour à l'Emploi, est limité à une certaine durée. En fin de droits, certaines aides peuvent prendre le relais pour accompagner les personnes sans emploi.

Par MoneyVox,

Lorsque le versement de l'ARE s'arrête, la situation financière des personnes sans emploi peut devenir un véritable problème. Pour protéger les plus modestes de la pauvreté et de la précarité, l'Etat propose deux aides distinctes : l'ASS, versée par Pôle Emploi, et le RSA, géré par la CAF ou la MSA. Qui peut en bénéficier et quels sont leurs montants ? Les réponses dans cet article.

L'ASS : fonctionnement, montant et conditions

L'acronyme ASS signifie "Allocation de Solidarité Spécifique". Ce dispositif est financé par l'Etat et géré par Pôle Emploi, dans la continuité de l'Allocation de Retour à l'Emploi dont elle peut prendre le relais. L'ASS est donc destinée aux chômeurs en fin de droit, ou qui n'ont pas suffisamment travaillé pour pouvoir ouvrir bénéficier de l'assurance chômage. Pour les personnes âgées de plus de 50 ans, l'ASS peut aussi se substituer à l'ARE si son montant est plus favorable, mais cette option n'est pas forcément la plus judicieuse : alors que la durée d'indemnisation de l'ARE est connue à l'avance, celle de l'ASS est réétudiée tous les 6 mois, avec le risque de ne plus la percevoir.

Pour pouvoir prétendre à l'ASS, il est nécessaire de remplir un certain nombre de conditions. En premier lieu, il faut avoir travaillé en tant que salarié pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années, et ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite à taux plein. Notez qu'une année par enfant est offerte pour les personnes qui ont cessé de travailler pour s'en occuper, avec un maximum de 3 ans. Par ailleurs, il faut être inscrit à Pôle Emploi et être en recherche active d'un nouveau travail, au même titre que pour l'ARE. Une tolérance vis-à-vis d'une reprise d'activité est en vigueur : pendant 3 mois au maximum, le bénéficiaire peut cumuler ASS et salaire.

Le montant de l'ASS est de 506,70 euros par mois. Seules les personnes dont les ressources ne dépassent pas 1 182,50 euros par mois peuvent y prétendre (1 857,90 en couple). Le dossier du bénéficiaire de l'ASS est réétudié tous les 6 mois. En cas de non-respect d'une condition d'éligibilité, le versement est alors suspendu.

Et le RSA, comment ça marche ?

Vous n'êtes pas éligible à l'ASS ? Peut-être pouvez-vous demander le RSA. Le Revenu de Solidarité Active s'adresse à toutes les personnes âgées d'au moins 25 ans. Cette condition d'âge ne s'applique pas aux femmes enceintes, aux familles monoparentales et aux jeunes ayant travaillé au moins 2 ans au cours des 3 dernières années.

Au-delà des conditions d'âge, ce sont des conditions de revenus qui s'appliquent. Ainsi, le montant du RSA dépend à la fois de la situation familiale, du statut d'occupant du logement (locataire, propriétaire, herbé à titre gratuit...) et des autres ressources du ménage (dont certaines aides). Par exemple, une personne seule, sans enfant et sans revenus peut toucher 564,78 euros par mois en 2021. Ce montant est porté à 1 186,03 euros pour un couple sans revenus avec deux enfants. Ce versement peut être effectué par la CAF ou par la MSA, en fonction de l'organisme auquel est rattaché le bénéficiaire.

Pour les personnes qui bénéficient encore de l'ARE, il est possible de cumuler cette allocation avec le RSA, à condition de respecter toutes les règles en vigueur. Le RSA vient alors en complément de l'ARE, pour atteindre le plafond maximal du Revenu de Solidarité Active auquel la personne peut prétendre.