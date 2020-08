Chine: une femme, dont la maison est coincée au milieu d'une autoroute, refuse de déménager

VIDÉO - On en trouve des milliers en Chine: les «maisons clou». Leur propriétaire refuse de quitter ces logements qui perturbent la construction d'un projet immobilier.

Une histoire incroyable mais vraie. Cela se passe en Chine dans la ville de Canton, au sud du pays. Les autorités souhaitent construire une nouvelle autoroute. Problème: sur le tracé se trouve une maison de 40 m². En Chine, on appelle cela une «maison clou» (ou «clou tenace»). Cette expression inventée par les promoteurs immobiliers fait référence à un clou en partie enfoncé dans du bois et qui résiste aux coups de marteau.

En l'occurrence, ici, le clou, c'est la propriétaire et le marteau, c'est la ville de Canton. L'occupante, prénomée Liang, refuse en effet de quitter son logement qui empêche la construction de l'autoroute. Pour y remédier, les autorités lui ont fait des propositions financière et de relogement, rapporte la presse locale.

Mais la propriétaire les a rejetées, les jugeant insuffisantes. La ville lui aurait offert 186.000 dollars et un logement vacant près d'une morgue. L'habitante réclamait 287.000 dollars. Ne pouvant pas l'expulser au regard de l'article 13 de la Constitution chinoise qui protège la propriété privée, les autorités ont dû trouver une autre solution. Après un bras de fer d'une dizaine d'années, l'autoroute a bel et bien été construite... de part et d'autre de la maison, créant ainsi une enclave (voir la vidéo en illustration principale de cet article). Résultat: la maison se retrouve coincée au milieu du pont autoroutier.

Les propriétaires finissent souvent par partir

De nombreuses voitures ont beau circuler, dans les deux sens, à quelques mètres de son habitation, la propriétaire n'aurait pas l'intention de quitter les lieux. Cette étonnante fosse est devenue une attraction où se pressent les touristes... Devant la médiatisation de l'histoire, les autorités sont prêtes à relancer les négociations.

Quoi qu'il en soit, cette affaire est loin d'être un cas isolé. Il existerait des milliers de «maisons clou» en Chine. Une des plus célèbres était celle de personnes âgées à Shanghai. La bâtisse se dressait en plein milieu d'une autoroute qui, à sa hauteur, passait de 4 à 2 voies. En 2017, au bout de 14 années de résistance, les propriétaires ont fini par céder. Quelques heures après, leur maison a été rasée. Même punition, en décembre 2012, pour cette occupante dont la maison de 5 étages était plantée au milieu d'une autoroute et qui a également accepté l'offre des autorités.