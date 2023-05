Chèque énergie : êtes-vous concerné par le nouvel envoi de cette semaine ?

Cette semaine, de nouveaux bénéficiaires vont recevoir cette aide destinée à permettre aux ménages les plus modestes de payer leurs factures d'énergie. (fotoblend / Pixabay)

Le gouvernement procède cette semaine à un nouvel envoi de chèques énergie 2023. 26 départements sont concernés. Au total, en France, ce coup de pouce allant de 48 à 277 euros sera adressé cette année à 5,6 millions de ménages.

L'envoi des chèques énergie 2023 a débuté le 21 avril dernier et s'achèvera le mardi 30 mai. Cette semaine, de nouveaux bénéficiaires vont recevoir cette aide destinée à permettre aux ménages les plus modestes de payer leurs factures d'énergie.

Pour les nouveaux départements concernés, ce nouvel envoi a commencé le lundi 22 mai et se poursuivra jusqu'au vendredi 26 mai. Cette aide du gouvernement va donc arriver dans les prochains jours dans les boîtes aux lettres des ménages éligibles de 26 départements : l'Isère, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, Wallis et Futuna, la Charente, la Corrèze, la Dordogne, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, la Vienne, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, le Gers, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

De 48 à 277 euros

Au total, 5,6 millions de foyers vont recevoir cette année le chèque énergie, indique le ministère de la Transition écologique . Cette aide, nominative, est envoyée automatiquement aux ménages éligibles, selon leurs revenus et leur composition. Les bénéficiaires n'ont donc aucune démarche à réaliser. Le fait d'avoir déclaré ses revenus l'année précédente suffit.

Pour percevoir ce coup de pouce, votre revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) doit être inférieur à 11 000 euros en 2021. En fonction de vos revenus, vous pouvez prétendre à un chèque dont le montant varie entre 48 et 277 euros.