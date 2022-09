Chèque : bien le remplir pour éviter les fraudes

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le chèque est un moyen de paiement qui permet des transferts de fonds entre deux personnes sur la seule base d'un écrit et donc sans transport d'espèces et sans système électronique. Ces caractéristiques ne lui ont toutefois pas permis de conserver son aura ces dernières années. Le chèque est en effet en perte de vitesse notable.Découvrez dans cet article tout ce qu'il faut savoir sur le chèque pour éviter les fraudes et utiliser ce moyen de paiement de la manière la plus sécurisée possible.

Ainsi, en 2010, on comptait plus de 3 milliards de chèques émis en France contre un peu plus de 1,5 milliard en 2019. En 2020, les chèques ne représentent plus que 5 % des transactions scripturales, loin derrière la carte bancaire (55 %), le virement et le prélèvement (18% chaque).

Il faut dire que, contrairement à un paiement par carte ou un virement bancaire, il nécessite une gestion assidue puisque le bénéficiaire peut l'encaisser jusqu'à un an et 8 jours après la date à laquelle il a été émis. Et surtout, et c'est là son principal inconvénient, c'est le moyen de paiement le plus fraudé. Il reste toutefois utile et même quasi incontournable à certaines occasions comme le paiement de consultations médicales lorsque la carte n'est pas acceptée par exemple.

Les mentions obligatoires

Un chèque comprend un certain nombre de mentions obligatoires qu'il vous faudra remplir avec soin :

• la somme à régler : elle apparaît à deux endroits. Vous devez d'abord l'écrire en toutes lettres juste après la phrase “Payer contre ce chèque en euros € », puis ensuite en chiffre dans l'encadré en haut à droite. Dans les deux cas, précisez bien les centimes.

• le bénéficiaire : remplissez son titre (M., Mme, Dr, etc.) ainsi que son nom. Vous pouvez aussi indiquer prénom et nom. Dans le cas d'une entreprise, il faudra écrire la dénomination de la société. Dans tous les cas, soyez vigilant sur l'orthographe.

• le lieu de l'émission du chèque. Il s'agit de la commune dans laquelle vous êtes au moment où vous remplissez le chèque. Le nom doit apparaître juste après la mention “Fait à”.

• la date à laquelle vous émettez le chèque, elle peut se présenter sous deux formes, soit XX/XX/XXXX soit avec le mois indiqué en toutes lettres. Attention à ne pas vous tromper car un chèque ne peut pas être antidaté.

• la signature : en bas à droite du chèque, qui doit être identique au spécimen que vous avez fourni à votre banque. Si le chèque n'est pas signé, celui-ci sera rejeté. Attention, vous ne pouvez signer un chèque que si vous êtes titulaire ou mandataire du compte auquel il est lié. S'il s'agit de votre chéquier, c'est-à-dire celui lié à votre compte courant personnel ou à un compte joint dont vous êtes l'un des titulaires. Attention : dans le cas d'un compte joint ouvert au nom de monsieur ET madame (et non monsieur OU madame), une double signature sera exigée pour que le chèque soit effectif.

Les astuces pour ne pas être victime d'une fraude

Il existe quelques astuces à toujours appliquer pour ne pas être victime de fraude ou constater des erreurs de gestion qui pourraient vous être dommageables.

Nous vous recommandons de remplir le talon du chèque avec le montant du chèque, la date à laquelle il a été fait et le nom du bénéficiaire. Ainsi, en cas de doute sur un chèque débité sur cotre compte, vous pourrez aisément vérifier à quoi il correspond.

Pour ne pas être victime de falsification, faites apparaître un trait après les sommes indiquées sur le chèque (en toutes lettres comme en chiffres) mais aussi après le nom du bénéficiaire. Vous éviterez ainsi que le chèque soit modifié à votre insu.

Signez votre chèque en dernier, une fois que vous avez vérifié que vous avez bien complété l'ensemble des mentions obligatoires. Idem si c'est une machine qui remplit automatiquement le chèque.

Les pièges à éviter pour un encaissement rapide et sûr

Il existe aussi un certain nombre de conduites dangereuses à éviter pour ne pas être victime d'une fraude.

En premier, nous vous recommandons bien sûr de ne jamais faire de chèque en blanc, sous aucun prétexte. Pour des raisons évidentes de risques de falsification, il est également indispensable de ne pas écrire au stylo effaçable.

Afin de faciliter l'encaissement du chèque par la banque du bénéficiaire, évitez les ratures et ajouts. Vous vous êtes trompé ? Déchirez le chèque et refaites-en un ! Attention aussi à ne pas écrire au dos du chèque car cette partie est réservée au bénéficiaire qui doit signer le chèque et indiquer son numéro de compte pour procéder à l'encaissement.