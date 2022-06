Faut-il passer au virement instantané ?

(Crédits photo : Pexels - bongkarn thanyakij )

En France, le virement instantané est encore relativement peu usité puisqu'il représente seulement 3 % du volume total des virements, contre 10 % en moyenne en Europe, selon une récente étude de la Banque de France. Mais la pratique, même si elle est faible encore, a tendance à augmenter. Au premier trimestre 2022, la Banque de France recensait 20 millions de virements instantanés.On assiste donc à une démocratisation du virement instantané. Mais qu'est-ce qu'un virement instantané au juste ? Faut-il l'adopter ? Quels sont les atouts et limites de ce type de virement ? Découvrez toutes nos explications.

Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ?

Le virement instantané, ou « Instant Payment » en anglais, comme son nom l'indique, est un transfert de fonds sans aucun délai interbancaire. Les sous sont débités du compte de l'émetteur et crédités sur le compte du destinataire en une dizaine de secondes seulement. Ce type de virement, une autre forme de virement SEPA, existant depuis 2018, permet en outre d'envoyer et recevoir des fonds instantanément 24h/24 et 7 jours/7.

Le virement instantané, comme un virement classique, est accessible depuis votre espace client sur le site Internet de votre banque ou bien depuis son application. Il nécessite, comme pour un virement traditionnel, d'indiquer les coordonnées bancaires du bénéficiaire avant de valider la transaction.

C'est la migration du système vers Core SCT, une plateforme de compensation interbancaire créée par 6 grands acteurs français (Crédit Mutuel, BNP Paribas, Caisse d'Epargne, Banque Populaire, Crédit Agricole et Société Générale) qui a rendu possible ce type de virement.

Attention : pour que ce type de virement fonctionne, il est impératif que cette technologie soit proposée à la fois pour la banque de l'émetteur et la banque du destinataire. Aujourd'hui, 97 % des comptes bancaires français peuvent recevoir des virements instantanés.

Notez que les établissements bancaires peuvent autoriser des plafonds plus ou moins importants pour ce type de virement, de l'ordre de quelques milliers d'euros à 15 000 euros selon la banque.

Les avantages du virement instantané

Les atouts du virement instantané sont nombreux et encore méconnus. Au printemps 2022, le Comité national des paiements scripturaux (CNPS) a ainsi lancé une campagne de publicité pour rappeler les avantages du paiement instantané et accélérer son adoption.

En premier lieu, soulignons que le virement instantané offre plus de fluidité et de rapidité dans les transferts de fonds et paiements. En effet, l'envoi et la réception des fonds sont immédiats quand les virements traditionnels nécessitent eux un délai de 24 à 48h ouvrées avant de recevoir les fonds (parfois 72h pour un transfert à l'étranger). Il n'y a pas non plus de contraintes de jours ouvrés.

Le virement instantané est donc une solution idéale pour les remboursements entre proches, pour payer rapidement la facture d'un entrepreneur ou bien dans un contexte de vente entre particuliers et dans toutes les situations où il sera opportun d'attester de la réception des fonds sans délai.

Autre avantage du virement instantané : la fraude y est plus faible que pour la carte bancaire ou le chèque, et le particulier aurait donc tout intérêt à le privilégier par rapport à ces deux autres moyens de paiement du quotidien.

Les limites du virement instantané

Le virement instantané comporte bien quelques inconvénients. D'abord, il n'est pas toujours proposé par les banques. Pour certains (rares) particuliers, il est tout bonnement impossible d'effectuer un virement instantané.

De plus, les virements instantanés sont forcément des virements ponctuels. Il n'est pas possible de mettre en place des virements instantanés réguliers ou récurrents.

Notez également que ce type de virement est parfois (et même souvent) payant. Le prix pour recourir à ce service est souvent de 1€ par virement instantané pour les établissements bancaires qui facturent ce type de virement. Mais plusieurs banques en ligne comme Boursorama, Fortuneo, Hello Bank! mais aussi chez les banques traditionnelles la Banque Postale ont opté pour la gratuité de ce service.

Enfin, dernier pont à bien avoir en tête au moment d'effectuer un virement instantané : celui-ci est irrévocable. Cela signifie que vous ne pouvez pas compter sur le délai interbancaire pour annuler le virement en cas d'erreur ou de fraude. Toutefois, si l'erreur ou la fraude est détectée rapidement, il se peut que votre banque puisse annuler le transfert et récupérer les fonds à temps.