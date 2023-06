Chauffage : l'installation d'une chaudière au gaz ou au fioul va-t-elle être bientôt interdite ?

(Crédits photo: © Ruslan Ivantsov - stock.adobe.com)

Fin juillet, la question de l'interdiction de l'installation d'une chaudière au fioul ou au gaz devrait être tranchée. Une décision qui serait lourde de conséquences, alors même que son utilité est loin d'être certaine.

Les chaudières fonctionnant au gaz et au fioul vont-elles être interdites ? Cette question a été mise sur la table début juin, et fait actuellement l'objet d'une consultation d'élus et de professionnels. L'objectif du gouvernement est ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc de compléter son dispositif visant à permettre la transition écologique. Ce sont 12 millions de foyers qui seraient concernés par une telle décision, dont l'utilité pour le climat et le portefeuille des Français est vivement débattue.

12 millions de foyers concernés par l'interdiction des chaudières au gaz

L'installation d'une chaudière neuve fonctionnant au gaz ou au fioul va-t-elle devenir impossible ? Fin juillet, la consultation menée par le gouvernement auprès d'élus et de professionnels devrait permettre de répondre à cette question. En attendant, le débat est lancé, et inquiète certaines parties prenantes. L'association de consommateurs QueChoisir estime que "Actuellement, 12 millions de foyers se chauffent au gaz. […] Soit au total, 40 % des ménages. C'est dire l'impact de ce projet sur la population".

L'enjeu est d'autant plus important que les chaudières au gaz ne sont pas les seules qui se trouvent dans le viseur du gouvernement. L'objectif ? "Accélérer la dynamique de dépose des chaudières fossiles" selon le ministère de la Transition écologique, ce qui inclut à la fois le gaz et le fioul, afin de "sécuriser l'atteinte des engagements climatiques du pays d'ici 2030". Le nombre de personnes concernées, que celles-ci résident en maison ou en appartement, est donc colossal.

Un engouement pour les pompes à chaleur qui a un prix

S'il devient impossible d'installer une nouvelle chaudière au gaz ou au fioul, vers quoi les particuliers vont-ils pouvoir se tourner pour se chauffer ? L'alternative la plus en vogue est, sans aucun doute, la pompe à chaleur. Selon Effy, 83 % des familles ayant remplacé leur chaudière au fioul ont ainsi opté pour une pompe à chaleur. Le site spécialisé dans la rénovation énergétique relève également que ces mêmes foyers ont déclaré réaliser une économie moyenne de 500 euros sur leur facture énergétique chaque année. Mais cela peut-il durer ?

La possible décision d'interdire les chaudières à énergie fossile ferait exploser la demande de pompes à chaleur. Résultat ? Les prix pourraient encore grimper, alors qu'ils se sont déjà envolés au cours des dernières années, et que les aides au changement sont de plus en plus faibles. En moyenne, un changement de chaudière à haute performance énergétique donnait droit à 263 euros d'aides en 2022, contre 916 euros en 2021. Reste à voir les effets de la promesse du changement de matériel pour un euro pour les ménages les plus modestes.

Interdire les chaudières, un choix vraiment écologique ?

Selon le magazine QueChoisir, l'interdiction envisagée risque "fort d'engendrer une déferlante de démarchages agressifs et d'arnaques à grande échelle, de coûter une fortune aux ménages et, en prime, de les contraindre à changer de matériel plus souvent, les pompes à chaleur étant moins endurantes". Selon Stéphane Chatelin, de l'association Negawatt, la priorité est ailleurs. Pour lui, il faut avant tout miser sur "la rénovation performante du parc bâti pour faire baisser les consommations de chauffage".

Pour Stéphane Chatelin, il faut donc prioriser la rénovation des logements afin qu'ils soient moins gourmands en énergie, que celle-ci soit le gaz, le fioul, le bois ou l'électricité. Il ajoute même que "Tout électrifier est une approche séduisante sur le papier, mais inadaptée à la réalité". Qui plus est, les nouvelles chaudières développées acceptent le gaz vert, qui est une "énergie stockable, renouvelable et produite en France" explique l'association Coénove, et les interdire pourrait donc même être contre-productif.