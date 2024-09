Chauffage aux granulés de bois : constituez votre stock pour l'hiver dès maintenant pour payer moins cher

C'est le moment pour vous approvisionner en granulés de bois. (illustration) (Mrdidg / Pixabay)

Si vous possédez un poêle à granulés, c'est le bon moment pour reconstituer votre stock avant l'hiver. Les prix ont en effet été divisés par deux sur un an. Le sac de 15 kg de granulés, ou pellets, coûte aujourd'hui aux alentours des 4 €, rapporte BFM Business . Un tarif presque dérisoire pour tous ceux qui se souviennent de la flambée des prix qui a connu son apogée en 2022. Cette année-là, le même sac coûtait environ 15 euros...

Granulés de bois : les prix risquent bientôt d'augmenter

Les professionnels du secteur ont d'ailleurs constaté un bond de la demain dernièrement. Si vous possédez un poêle, vous avez donc tout intérêt à ne pas tarder pour vous approvisionner car les prix risquent d'augmenter rapidement dans les semaines à venir.

Aujourd'hui, ce mode de chauffage est le plus économique et devance l'électricité, le gaz, le fioul, ou même le bois. La chute des prix des granulés s'explique notamment pour l'hiver particulièrement doux que nous avons connu en 2023-2024. La demande a été faible et les producteurs ont donc des stocks en réserve. Pour les écouler, ils ont donc baissé les prix.

Face à la flambée des prix de l'énergie, de plus en plus de Français se tournent vers les poêles à granulés. Les ventes ont augmenté de 36 % cette année.