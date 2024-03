Chauffage au bois : attention, les aides MaPrimeRénov' vont chuter à partir du 1er avril 2024

Les aides à l'installation d'un chauffage au bois vont diminuer de 30 % à partir du 1er avril 2024. (illustration) (Pixabay / Mrdidg)

Dépêchez-vous si vous comptez installer chez vous une chaudière ou un poêle à bois. A partir du 1er avril 2024, l’aide MaPrimeRénov’ pour ce type d'opération va considérablement diminuer, rappelle Capital . Le coup de rabot s'élève à 30%.

Une aide de plusieurs milliers d'euros

Aujourd'hui, les propriétaires les plus modestes peuvent espérer toucher jusqu’à 8 000 euros pour l'installation d'une chaudière à bois et jusqu'à 10 000 euros pour une chaudière à granulés. Si vous optez pour un poêle à granulés ou à bûches, un équipement moins coûteux, l'aide peut atteindre 2 500 euros, toujours pour les ménages aux plus faibles revenus. Ces montants sont dégressifs en fonction des revenus, avec trois tranches : ressources très modestes, ressources modestes et ressources intermédiaires.

Mais dès la semaine prochaine, ces montants baisseront donc de 30 %. Vous avez donc tout intérêt à déposer votre dossier auprès de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) avant le 1er avril. En effet, c'est la date de demande de l'aide MaPrimeRénov’ qui est prise en compte. Même si votre dossier est accepté après le 1er avril, vous percevrez « l’intégralité des aides non rabotées » , indique au magazine Audrey Zermati, directrice de la stratégie chez le spécialiste de la rénovation énergétique Effy. Selon l'équipement choisi, la différence peut atteindre plusieurs milliers d'euros.