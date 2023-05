ChatGPT pourrait-il devenir un bon agent immobilier?

Le célèbre robot conversationnel et l’intelligence artificielle en général pourraient bien changer notre façon de chercher des logements. Le point sur les expériences en cours.

Terriblement efficace, impressionnant ou nul, chacun peut se faire son opinion sur les performances du robot conversationnel ChatGPT. Ce qui est sûr, c’est qu’il est intégré à un nombre grandissant de sites et ouvre de nouvelles perspectives pour certaines activités. L’immobilier n’échappe pas à la règle et le méga-portail immobilier américain Zillow n’a pas tardé à intégrer cette possibilité à son site.

Actuellement en phase de test «auprès de quelques utilisateurs éligibles» , cette version enrichie du site permet de converser directement avec ChatGPT pour lui présenter sa recherche. Les testeurs pourront poser des questions sur les annonces immobilières en cours, en évoquant les critères habituels (emplacement, budget, nombre de chambres, de salles de bains, etc.). L’occasion de vérifier si le robot s’avère ou non un bon agent immobilier (au moins dans son aptitude à proposer les biens qui correspondent à vos attentes) et s’il est capable d’effectuer un tri plus pertinent que les traditionnels moteurs de recherche. Un accès à un plus large public est prévu ultérieurement.

Rédaction automatisée de petites annonces

En attendant, s’il s’agit là d’une initiative de grande ampleur, c’est loin d’être une première. La société parisienne Syllabs travaille depuis 2006 sur des robots rédactionnels qui sont déjà utilisés pour la rédaction d’articles (sportifs ou électoraux notamment alimentés par des résultats et des statistiques) mais aussi pour publier des petites annonces immobilières. L’intelligence artificielle est donc d’ores et déjà capable de rédiger des textes optimisés pour vendre un logement tout en aidant les acheteurs potentiels à repérer les annonces qui leur correspondent. Et pour ceux qui recherchent un bien en France (et en Français), le site Les clefs de chez moi propose une première approche de l’intelligence artificielle immobilière. Certes, on n’en est pas encore à la fluidité d’une conversation car le robot vous aiguille au fur et à mesure vers les différents paramètres qu’il faut renseigner. Mais cela donne les premières impressions de ce que sera la recherche immobilière dans les années qui viennent.