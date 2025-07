Changer d’assurance auto, oui mais à quelles conditions et pour quels nouveaux avantages ?

Changer d'assurance auto en souscrivant un nouveau contrat est devenue une décision facile à mettre en œuvre. Mais quelles améliorations tangibles attendre de cette bascule ? Comment s'assurer que votre nouvelle assurance auto sera vraiment plus avantageuse que l'actuelle ?

Changer d'assurance auto n'a jamais été aussi aisé

La loi Hamon (2015) a grandement simplifié le processus de changement ou d'arrêt d'une assurance auto : il est donc possible de résilier son contrat d'assurance auto à tout moment après un an d'engagement seulement, sans frais, ni justification de la part de l'adhérent. Le nouvel assureur peut tout à fait prendre en charge les démarches auprès de votre compagnie actuelle pour vous faciliter la tâche et réduire le temps passé aux échanges de courriers et autres formalités.

La bonne idée : pensez à toujours informer votre assureur en cas de changement de situation personnelle (déménagement, mariage, achat d'un véhicule de type caravane…), même si vous ne modifiez pas dans l'immédiat le contrat d'assurance en cours.

Les points différenciants d'une nouvelle assurance auto doivent être concrets

Il faut avoir de bonnes raisons de changer d'assurance auto et celles-ci peuvent être tout à fait légitimes : la recherche d'un prix plus compétitif, le besoin d'un niveau de protection supérieur, l'attente d'une meilleure flexibilité dans la gestion et l'évolution du contrat… ou encore la prise en compte de cas particuliers. Certains paramètres variables seront donc à déclarer par l'adhérent en toute autonomie :

Montant de la franchise d'assurance souhaitée.

Distance moyenne parcourue.

Lieu de stationnement du véhicule (box, garage ou en extérieur) pour évaluer le risque de vol.

Type de véhicule.

Année du permis de conduire etc.

Les conditions tarifaires plus favorables de la nouvelle assurance auto

Dans une période où les ménages surveillent de près leurs finances personnelles, le poste de dépenses «assurance auto» constitue un levier d'économies potentielles. Selon une étude récente, le montant moyen consacré par les Français à l'assurance automobile s'est élevé à 545 euros en 2024. Une tendance haussière de +5% semble se dessiner sur l'année en cours (1).

Avec les augmentations annuelles successives sur les tarifs d'assurance, les éventuelles remises dues au bonus «bon conducteur» et la méconnaissance du marché, il n'est pas évident pour l'assuré de se repérer pour savoir s'il paye (ou non) le juste prix pour la prestation attendue, le type de véhicule et son profil de conducteur.

Faites le bon calcul : certaines offres alléchantes cessent après la première année. Au-delà de la période du geste commercial, il est recommandé de vérifier que le tarif de la prime d'assurance restera toujours intéressant.

Des garanties essentielles incluses dans l'assurance auto

Pour changer d'assurance auto, il faut être convaincu que l'on va retrouver dans le nouveau contrat de meilleures garanties de base (ou au moins équivalentes).

Garantie du conducteur : elle doit comprendre a minima la protection du conducteur en cas de dommages corporels du fait d'un choc ou d'un accident (responsable ou non) avec un tiers, pour un montant dépassant 100.000 euros, considéré comme le plafond bas en termes d'indemnisation ou de remboursement (2).

elle doit comprendre a minima la protection du conducteur en cas de dommages corporels du fait d'un choc ou d'un accident (responsable ou non) avec un tiers, pour un montant dépassant 100.000 euros, considéré comme le plafond bas en termes d'indemnisation ou de remboursement (2). Assistance en cas de panne du véhicule : elle permet une intervention d'un garagiste sur place ou un remorquage en général dès 30 ou 50 km environ de son domicile.

Quoi qu'il en soit, pour faire les comparaisons d'assurances les plus fiables compte tenu de votre situation à venir, il est important de mettre à jour et de communiquer toutes les données liées au conducteur et au véhicule : changement éventuel de modèle (avec une valeur différente), diminution du kilométrage annuel, ajout d'un usager, déclaration d'un handicap…

Changer d'assurance auto : étudiez aussi les options et garanties complémentaires

Plusieurs garanties additionnelles sont à considérer car elles permettent une bien meilleure prise en charge au quotidien.

Niveau de protection renforcée du conducteur : elle prévoit une indemnisation nettement plus élevée que la formule de base.

elle prévoit une indemnisation nettement plus élevée que la formule de base. Prêt d'un véhicule de remplacement : il se déclenche si la voiture en panne est immobilisée sur une durée susceptible de pénaliser le conducteur et les passagers dépendant de lui. Ainsi, vous ne subirez ni le souci, ni le coût de la location d'un véhicule provisoire mis à votre disposition.

il se déclenche si la voiture en panne est immobilisée sur une durée susceptible de pénaliser le conducteur et les passagers dépendant de lui. Ainsi, vous ne subirez ni le souci, ni le coût de la location d'un véhicule provisoire mis à votre disposition. Assistance 0 km : elle correspond à une récupération directe du véhicule à votre domicile, même si vous n'avez encore parcouru aucune distance. Cette option d'assurance est appréciable pour tous les cas où le véhicule est capricieux de bon matin et décide de ne pas démarrer ou présente un dysfonctionnement apparent qui rend la conduite trop risquée en l'état.

Un changement d'assurance auto doit s'envisager en connaissant parfaitement vos attentes et votre budget. Pour y parvenir, un devis en ligne sans engagement et paramétrable vous offrira une vision simultanée des avantages de la nouvelle assurance par rapport aux conditions de votre compagnie actuelle.

