Ces 5 critères essentiels pour choisir facilement la meilleure assurance auto

Après l'achat de votre voiture, vient le moment de sélectionner la meilleure assurance auto pour éviter tout risque et commencer la conduite sereinement. Sur quels critères objectifs se baser pour faire le choix de la meilleure assurance auto ? Voici quelques éclairages qui vous guideront dans votre réflexion de première ou de prochaine souscription.

Toutes les assurances voiture ne se valent pas, loin de là !

En dépit des apparences, toutes les formules d'assurances auto ne se ressemblent pas, car elles diffèrent par leurs garanties, leurs franchises, leurs tarifs et leur adaptation éventuelle aux besoins spécifiques des assurés. Il est donc essentiel, en tant que particulier, de comparer les offres du marché et de lire attentivement les conditions générales pour choisir une assurance auto qui réponde aux attentes de l'assuré (budget, niveau de garanties et couvertures, profil de conducteur, type de véhicule et besoins spécifiques).

Critère n°1) Le montant de la prime d'assurance auto

Le budget est un critère clé pour choisir une assurance auto. Avant de souscrire un nouveau contrat, il est important de comparer les primes en fonction de vos moyens, mais ne vous limitez pas au prix. En effet, en vérifiant les montants de franchises et les garanties incluses, vous aurez une idée plus précise du rapport coût/garanties qui caractérise chaque contrat.

Quelle est l'augmentation moyenne des tarifs ? Selon le cabinet Facts & Figures, une majoration des primes d'assurance auto située entre 4 à 6% sera effective en 2025. L'explication vient essentiellement du fait qu'en 2024, les coûts liés à la réparation des voitures, assumés par les compagnies, ont bondi de 6,2% selon France Assureurs (1).

De plus, la hausse de la taxe catastrophe naturelle imposée par l'État au 01/01/2025 et passée de 6 à 9%, a été répercutée par les assureurs sur les contrats de leurs adhérents.

Critère n°2) Les garanties incluses (ou le niveau de couverture)

Les garanties déterminent le niveau de protection de votre assurance. Il est important d'analyser les formules disponibles : tiers (minimum légal), tiers plus ou intermédiaire (avec par exemple le bris de glace et les catastrophes naturelles) ou tous risques (protection complète).

Il faut veiller à ce que les garanties incluent les risques auxquels vous êtes statistiquement plus exposé, comme le bris de vitre ou le vandalisme. Vous devez également prendre connaissance des exclusions qui figurent au contrat pour éviter toute déconvenue en cas de sinistre (panne, accident responsable…).

Bon à savoir : une cotisation bon marché ne servira à rien, si en cas de sinistre, il n'y a pas d'indemnisation pour les frais occasionnés, faute de garanties suffisantes inscrites initialement au contrat.

Critère n°3) La distance moyenne (ou la fréquence de conduite)

L'usage du véhicule influence grandement le choix de l'assurance. Si vous conduisez fréquemment ou sur de longues distances, privilégiez une formule avec assistance 24/7 et une couverture tous risques, prévoyant un bon niveau de prise en charge ou de remboursement.

Pour un usage occasionnel voire très restreint, une formule allégée peut répondre à vos besoins et à vos contraintes budgétaires. Les jeunes conducteurs ou ceux ayant un malus doivent rechercher des offres adaptées à leur profil, souvent plus coûteuses.

Un peu de métriques : la distance moyenne parcourue en France en 2023 par conducteur de véhicule essence est de 9.535 kms, tandis que les utilisateurs de véhicules diesel ont totalisé au compteur 13.975 kms (2). Du point de vue des assurances, le critère «faible kilométrage» correspondant à une distance souvent inférieure à 6.000 kms (adaptée aux «petits rouleurs») permet de réduire le niveau de risque, donc d'ajuster mécaniquement le tarif à la baisse.

Critère n°4) Le type de véhicule à assurer

Les véhicules neufs, haut de gamme ou électriques nécessitent souvent une couverture tous risques pour préserver leur valeur en cas de dommage. Pour une voiture ancienne, plus cotée, ou réservée aux déplacements saisonniers dans une résidence secondaire, une formule économique pourra convenir. En revanche, les véhicules spécifiques, comme les voitures de collection ou rares, nécessitent, par précaution, des assurances spécialisées.

À noter : certaines compagnies ont pris le parti d'appliquer aux détenteurs de véhicules électriques une ristourne sur leur prime.

Critère n°5) Les options complémentaires à ajouter à l'assurance auto

Les options personnalisent votre contrat selon vos besoins. Parmi les plus courantes : véhicule de remplacement, protection du conducteur renforcée, assistance 0 km en cas de panne ou protection du contenu du véhicule. Vous pouvez aussi retrouver en garanties optionnelles le vol et l'incendie, selon les contrats.

A savoir Quelles sont les régions françaises où les primes d'assurance auto sont les plus élevées ? C'est en Corse que les cotisations d'assurance auto sont les plus chères (661 euros) ; elle est suivie de la région PACA (624 euros) et enfin de l'Île-de-France (602 euros). A contrario, il faut résider en Bretagne pour bénéficier du montant de prime d'assurance auto le plus bas de l'Hexagone (443 euros). Ces écarts tarifaires entre régions sont étroitement liés au taux de sinistralité (vols, dégradations, accidents) enregistré dans chaque zone géographique (3).

La bonne démarche pour choisir la meilleure assurance auto est d'attribuer un facteur de pondération à chacun des critères cités, qui revêtira une importance particulière dans la qualité de votre futur contrat d'assurance automobile. En transmettant toutes les informations liées à vos usages, le devis n'en sera que plus précis et personnalisé.



