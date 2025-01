Cette villa où a vécu Joséphine Baker est à vendre pour 20,8 millions d’euros

La villa Beau Chêne, au Vésinet, dans les Yvelines (78), où la star de Music-Hall a vécu pendant 20 ans, est à vendre. La propriété a été entièrement rénovée et a retrouvé son lustre d’antan.

Du patrimoine immobilier de Joséphine Baker, on retient le château des Milandes , en Dordogne. C’est dans cette demeure qu’elle a installé sa famille XXL, les douze enfants qu’elle a adoptés aux quatre coins du monde, qu’elle nomme sa « tribu arc-en-ciel ». La Villa Beau Chêne, au Vésinet, dans les Yvelines (78) fait également partie des demeures exceptionnelles ayant appartenu à la célèbre star du music-hall, résistante et militante entrée au Panthéon en 2021 . Celle que l’on surnomme la «Vénus noire», a vécu dans cette somptueuse demeure entourée d’un parc à l’anglaise de 1928 à 1947, sauf pendant l’Occupation.

Cette maison d’environ 750 mètres carrés (hors maison du gardien d’environ 60 mètres carrés) offrait un havre de paix à Joséphine Baker, loin du tumulte des salles de spectacle parisiennes. «Ce qui la passionne, ce n’est point une question de robes, de projecteurs, de pas de danse, d’auto ou de fourrures, mais sa dernière couvée de canards, mais la taille d’un pommier, la santé d’une vigne. Joséphine Baker, au Vésinet, vit, comme elle a toujours souhaité vivre, près de la terre et c’est là, précisément, le secret de sa personnalité », écrivait Marcel Sauvage, coauteur des Mémoires de Joséphine Baker avec l’artiste elle-même. La star franco-américaine a vécu dans la propriété entourée de multiples animaux (oiseaux exotiques, canards, cygnes, chats, lapins …) qu’elle considérait comme des membres de sa famille mais également son chimpanzé (Ethel) et Chiquita, son guépard apprivoisé.

10 millions d’euros de travaux

Aujourd’hui, la cage de Chiquita n’est plus présente mais le parc à l’anglaise a été conservé tel quel. La serre en fer forgé où Joséphine Baker faisait pousser ses plantations, a été conservée et restaurée. Le kiosque où elle prenait son thé y figure également. La toiture a été refaite à l’identique et les façades ont été restaurées. À l’intérieur, la propriété était en état de délabrement lorsque le propriétaire est arrivé. La maison a été saccagée par les Allemands lors de l’Occupation et les propriétaires suivants ont fait quelques menus travaux. Le propriétaire actuel, qui est architecte, a dessiné les plans et a tout rénové. L’escalier d’honneur a été refait par un ébéniste. Les moulures en feuilles d’or ont aussi été retravaillées.

Quant au bureau en bois de Joséphine Baker, il est resté tel quel. Le propriétaire actuel a acheté la propriété avec ses cheminées en marbre, ses balcons en fer forgé, et sa grande cave à vin en 2012 et a effectué des travaux continuels depuis cette date. Il a dépensé pas moins de 10 millions d’euros en travaux. « Un gros investissement a été réalisé en mémoire de Joséphine Baker que le propriétaire affectionne , explique au Figaro Nathanaël De Ferla, l’agent immobilier en charge de la vente. Il ouvre d’ailleurs les portes du jardin au public lors des Journées du patrimoine ».

La villa d’une vingtaine de pièces est proposée à la vente par l’agence De Ferla Immobilier, depuis décembre dernier, pour 20.840.000 euros. Les chauffages d’époque, les moulures, les sols mais aussi l’escalier et le bureau de Joséphine ont été restaurés sans compter les autres postes tel que l’électricité, la peinture, la plomberie… Concernant le futur acquéreur, Joséphine Baker étant très connue à l’étranger, un « riche Américain », pourrait jeter son dévolu sur la demeure.