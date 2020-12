Cette villa hors normes à 160 millions de dollars, n'a pas trouvé preneur

Faute d'acheteurs, les propriétaires ont décidé de mettre aux enchères leur résidence de Los Angeles.

Villa de 2600 m² sur un terrain de 4 hectares cherche acheteur. Ces chiffres ont de quoi donner le tournis. Et pourtant, cette propriété de Los Angeles (voir notre diaporama en illustration principale) ne se vend pas. Campée dans le quartier le plus cher de la ville, Beverly Hills, où se côtoient des stars comme Sylvester Stallone, Mark Wahlberg ou encore Denzel Washington, la villa Firenze est en vente pour la modique somme de 160 millions de dollars, révèle TopTenRealEstateDeals.com.

De quoi rebuter plus d'un acheteur surtout en période de crise. Sauf s'il s'appelle Jeff Bezos et que sa fortune avoisine les 200 milliards de dollars - soit plus de 1000 fois le prix de cette villa - , selon Forbes. Mais le fondateur d'Amazon a déjà jeté son dévolu sur une luxueuse propriété à... Los Angeles qu'il a acquise, en février dernier, 165 millions de dollars... Un nouveau record pour la Cité des anges. Mais le milliardaire américain est connu pour se bâtir un empire immobilier.

Pas d'enchère minimale

En attendant, puisque la villa Firenze n'a pas trouvé preneur, les propriétaires ont pris deux décisions dont une pour le moins inhabituelle. Signe qu'ils reconnaissent avoir demandé un prix bien trop élevé. Ainsi, leur résidence sera mise aux enchères. Ce sera chose faire le 26 janvier prochain via Concierge Auctions en collaboration avec l'agence immobilière Hilton & Hyland. L'autre décision? Il n'y aura ni enchère minimale ni réserve.

L'occasion de s'offrir un bout de rêve américain. À moins que Jeff Bezos n'entre dans la danse et mette tout le monde d'accord. Et si oui, Los Angeles s'offrira-t-elle un second record en moins d'un an? Si tel est le cas, non seulement la Villa Firenze deviendrait la propriété la plus chère des États-Unis mais aussi la plus chère jamais vendue aux enchères.