Cette villa de luxe à louer dans le Sud est un vrai parc de loisirs

Située à proximité d’Aix-en-Provence, cette bastide avec sa maison d’invités dispose notamment d’un parcours accrobranches privé, d’un vaste mur d’escalade ou d’une cabane dans les arbres.

Vous préférez la douceur du climat méditerranéen à la rigueur des hivers enneigés et les vacances actives et sportives aux séjours en mode cocooning intégral? Cette villa à louer dans la région d’ Aix-en-Provence pourrait être faite pour vous. À condition de disposer de confortables moyens... Elle est proposée à la location via le réseau immobilier de luxe Sotheby’s international realty pour des tarifs allant de 16.500 à 30.000 euros. Mais si le prix est particulièrement élevé, il faut bien reconnaître que les prestations sont exceptionnelles.

Avec ses 660 m² habitables, cet ensemble peut héberger dans le plus grand confort 18 personnes avec ses 5 chambres installées dans une bastide et 4 autres dans la maison d’invités. Mais ici, au-delà du raffinement du lieu, ce que l’on vient rechercher, c’est la possibilité de rassembler une vaste tablée familiale ou d’amis non loin de la piscine avant d’envisager quelques activités de sport et de loisirs. Doté d’un relief vallonné non loin de la montagne Sainte-Victoire , ce secteur viticole est un endroit parfait pour les cyclistes mais les amateurs d’autres activités auront l’embarras du choix sur les 3 hectares de terrain de la propriété entre cyprès, pins, oliviers et lavande.

Un totem d’escalade de 15 mètres

Il y a évidemment la piscine chauffée de 14 m x 7 m, mais aussi un sauna, un pavillon de yoga et la possibilité de mise à disposition d’un coach sportif, professeur de yoga ou de prestations de massage. Par ailleurs, on y trouve également trampoline, table de ping-pong ou terrain de pétanque. Dans les équipements vraiment très rares, on trouve un totem d’escalade qui culmine à 15 mètres de haut comme il n’en existe que quelques exemplaires en Europe. L’endroit dispose même de son propre parcours accrobranches, évidemment avec tout le matériel de sécurité.

Et, planté au milieu du parcours accrobranches, non loin de l’aire de jeux pour enfants, on trouve également une croquignolette et spacieuse cabane dans les arbres. L’élégante construction permet de coucher confortablement 4 personnes (1 lit double et 1 lit superposé). Et pour finir la journée, on peut toujours envisager une partie de tennis sur le court de tennis en terre battue synthétique avant de rejoindre sa terrasse avec lounge et espace repas.