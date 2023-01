Cette start-up développe l’agriculture urbaine sous des formes surprenantes

Récolte de légumes et petits fruits à Boulogne-Billancourt, lancement d’un champ de fleurs productif à Paris ou encore jardins coopératifs à la Grande Borne, des projets originaux signés Merci Raymond.

L’ agriculture urbaine serait-elle une activité réservée à une poignée de bobos parisiens? Ce n’est pas ce que pense la start-up Merci Raymond créée il y a 8 ans et son développement à travers le pays semble lui donner raison. Elle est, certes, née dans la capitale où elle mène bon nombre de ses projets mais elle se développe également en Île-de-France et vient d’ouvrir des bureaux à Marseille et à Bordeaux . D’ailleurs, le fondateur de la société qui compte actuellement une quarantaine de salariés, Hugo Meunier, est issu d’une famille d’agriculteurs du sud-ouest. Et le Raymond qu’évoque son entreprise n’est autre que le grand-père paysan d’Hugo Meunier auquel il souhaitait rendre hommage.

Aujourd’hui, la société résume son concept global comme une manière de faire profiter des bénéfices de la nature en ville. Et pour cela, elle propose aussi bien de mettre en place des projets d’agriculture urbaine, d’effectuer un travail sur le paysage voire du design végétal permanent ou temporaire pour des manifestations ou salons. Quant à l’impact attendu de ces activités, il est de plusieurs ordres: entretien de la biodiversité, installation d’ îlots de fraîcheur , création de lien social et de bien-être, etc. On doit par exemple à Merci Raymond des végétalisations d’espaces de coworking ou tout récemment la conception du projet d’agriculture urbaine de Metal 57, le siège de BNP Paribas Real Estate à Boulogne-Billancourt. Plus de 1000 m² d’espaces productifs ont été mis en place, ce qui doit permettre de produire jusqu’à une tonne par an de petits fruits, légumes et autres aromates.

Créer du lien social

«Le résidentiel représente 20 à 30% de nos projets, précise Hugo Meunier, la plupart du temps en lien avec des bailleurs sociaux. Il s’agit de rassembler les habitants, de créer du lien social avec nos jardins.» Parmi les réalisations emblématiques de cette tendance, l’entrepreneur cite volontiers la «Green Borne». Ce projet lancé en 2017 visait à créer plus de convivialité dans l’immense cité de la Grande Borne, entre Grigny et Viry-Châtillon. À la manière de ce qui a été fait à Detroit où l’agriculture urbaine a fait reculer les incivilités, les jardinières partagées et les ateliers pédagogiques et ludiques de plantations se sont multipliés. L’expérience a même débouché sur la création de tisanes de la Green Borne après séchage et mise en sachet d’herbes aromatiques plantées sur place. Dans le même ordre d’idées, la société mène également des projets auprès de résidences séniors pour impliquer les résidents.

Par ailleurs, après avoir remporté un appel à projets «Parisculteurs», Merci Raymond va créer un champ de fleurs productif en plein 5e arrondissement de Paris sur les 1340 m² de toit de l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS). Cette initiative lancée en partenariat avec le chasseur immobilier parisien Perle Rare, doit permettre de produire 30.000 tiges et 5500 plants par an dont une partie sera vendue en vrac et en bouquet. Les bulbes seront plantés dès ce printemps. Et au-delà de la biodiversité, ce projet prévoit d’élargir les formations professionnelles proposées par l’INJS en y ajoutant un CAP fleuriste et des initiations à la floriculture urbaine et au design floral.