Cette maison tchèque réchauffe la serre qui la surmonte

Pour des clients grands amateurs de cactus et de végétation, un architecte tchèque a installé cette maison au sommet d'une colline avant de poser une serre par-dessus.

Une approche originale. Alors que ses clients souhaitaient installer une maison et une serre sur un verger avec un budget contraint, le cabinet RicharDavidArchitekti a suggéré de superposer les deux. Les avantages sont multiples selon les concepteurs: la méthode permet d'installer les deux structures sur le point haut du terrain offrant une vue à 360 ° sur la nature, sans la gêne visuelle que pourrait occasionner la serre.

Par ailleurs, cela évite d'avoir à construire des fondations pour la serre, permet d'y accéder par tout temps sans se mouiller et enfin, la serre bénéficie de la chaleur résiduelle de la maison. Bien utile quand on se trouve en République Tchèque, précisément dans la petite commune de Chlum, à une centaine de kilomètres à l'est de Prague, et que l'on adore les cactus.

Concernant la structure du bâtiment, les architectes précisent bien qu'il s'agit d'une superposition avec deux éléments de nature et de structure différente. D'ailleurs, les deux parties restent parfaitement visibles: d'un côté, une maison de plain-pied bâti avec des murs en maçonnerie, des poteaux de béton et un bardage de mélèze. Et de l'autre côté, une serre en polycarbonate transparent supportée sur une structure métallique autoporteuse.

Pas de porte d'entrée

Originale par cette superposition de deux fonctions, la maison l'est aussi par son organisation. Revendiquant une approche beaucoup plus commune en Asie que dans la vieille Europe, les architectes ont conçu une habitation sans hiérarchie classique, sans porte d'entrée spécifique. On accède de l'extérieur par de grandes baies coulissantes directement à la chambre, la cuisine ou la salle de bains. Et tout le pourtour de la maison dispose d'un espace couvert, grâce au toit de la serre qui dépasse.