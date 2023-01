Cette maison en bois doit être démolie à la demande d’associations écolo

Malgré le soutien du maire et de centaines d’habitants, la justice vient de confirmer la démolition de cette maison de bord de mer des Côtes-d’Armor réclamée par trois associations écologistes.

À Plestin-les-Grèves (Côtes-d’Armor), cette affaire anime la chronique locale depuis plus de 10 ans. C’est en effet en 2011 que ce projet de résidence secondaire commune à trois familles ayant des racines de longue date dans la région (le terrain où est construite la maison est dans la famille depuis 1895) décroche son permis de construire. La construction a lieu l’année suivante, dans le secteur de la plage de Saint-Efflam, avant d’être attaquée par l’association Plestin Environnement qui est rejointe par la suite par deux autres associations: Sauvegarde du Trégor-Goëlo-Penthièvre et Fapel 22. Ensembles, elles obtiennent un jugement du tribunal de Saint-Brieuc ordonnant la démolition ou le démontage de l’habitation, jugement confirmé par la cour d’appel de Rennes, début décembre.

Et pourtant, comme le signale l’hebdomadaire local Le Trégor, la mairie de Plestin apporte tout son soutien aux propriétaires et compte bien éviter la démolition. Ce projet aurait notamment souffert des imprécisions de la loi Littoral, à en croire l’édile, qui rappelle qu’il s’agit néanmoins d’un très bon texte préservant l’environnement. Lors de ses vœux à la population, le maire Christian Jeffroy a notamment rappelé: «Les trois permis de construire délivrés à l’époque en totale conformité avec les documents d’urbanisme, et avec l’avis favorable des services de l’État, ont été annulés. Nous avons, dès lors, modifié ces documents pour les rendre conformes à ces jugements.» Il souligne également que l’annulation du permis de construire ne signifie pas impérativement la démolition de la maison, pour peu que les associations qui ont réclamé cette annulation fassent preuve de souplesse.

Seule maison bioclimatique de la commune

Cela ne semble pas être le cas, puisque le président de l’association Sauvegarde du Trégor-Goëlo-Penthièvre déclarait dès le 9 décembre dans Le Télégramme: «Il faut aller jusqu’au démontage» . Tout en précisant ne pas avoir de cas de conscience avec une destruction de ce type car il s’agit d’une résidence secondaire et que les familles concernées ne se retrouveraient pas à la rue, il souligne: «Si la décision n’est pas appliquée, c’est comme si elle n’était pas rendue.» L’association estime que faire preuve de souplesse déboucherait sur d’autres infractions du même type dans la commune.

Il faut cependant bien reconnaître que cette affaire étonne dans une zone à urbanisation plutôt dense et pas toujours des plus heureuses puisque la démolition concernerait la seule maison bioclimatique de la commune. Par ailleurs, comme le rappellent les trois familles propriétaires dans une pétition en ligne ayant rassemblé plus de 1300 signatures , en plus de leurs propres désagréments, cette décision pourrait coûter cher aux habitants de Plestin-les-Grèves: la commune devrait en effet indemniser les propriétaires si la démolition se fait et répercuter ces dépenses dans la fiscalité locale... Si les associations écologistes semblent peu disposées à faire machine arrière, les trois familles propriétaires peuvent encore envisager de se pourvoir en cassation. Mais cela engagerait encore des frais juridiques supplémentaires sans garantie d’obtenir gain de cause.