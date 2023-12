Cette île de l’archipel de Bréhat est à vendre pour 2,3 millions d’euros

Située à quelques centaines de mètres de Bréhat, cette parcelle de 6 hectares constitue la majeure partie de l’île bretonne de Lavrec avec une maison de 150 m² à rénover totalement.

Pour les amateurs d’île, les opportunités sont rares . Les spécialistes évoquent souvent le chiffre de 1200 îles présentes en France métropolitaine avec seulement quelques transactions par an. Alors forcément lorsque l’une de ces raretés apparaît sur le marché, cela attise la curiosité. On parle ici de l’île Lavrec, dans l’archipel de Bréhat, une île-jardin parfois surnommée la perle rose de Bretagne, toute proche de Paimpol. Pour être tout à fait exact, il ne s’agit pas vraiment d’une île privée ou du moins d’une île avec un seul propriétaire, car la vente concerne la parcelle principale qui s’étale sur 5,93 hectares pour une île qui en compte près de 10.

«C’est le seul secteur de l’île qui est construit et le seul qui dispose d’un ponton pour y accéder facilement à marée haute, précise Peter Bos, conseiller immobilier pour les Côtes-d’Armor du réseau Sotheby’s International Realty, en charge de la vente. En fait, les propriétaires des autres parcelles n’y vont jamais.» Ce secteur, il le connaît particulièrement bien puisque c’est déjà lui qui avait vendu en 2017 cette île à son actuel propriétaire belge et c’est lui encore qui avait réalisé en mai 2022, la vente de l’île voisine de Roc’h ar Hon pour 1,57 million d’euros.

Ruine de monastère

Ce bien hors normes est affiché à 2,31 millions d’euros, ce qui reste une sacrée somme sachant que la maison de 150 m² présente sur l’île est à rénover totalement (sa toiture a été arrachée accélérant sa dégradation) et que cette zone étant classée espace naturel remarquable, il est impossible d’y implanter de nouvelles constructions. Malgré tout, le tarif montre que la folle inflation des prix est derrière nous. Il y a plus de 10 ans, le premier tarif affiché était de 5 millions avant une vente autour des 3 millions. Le tarif actuel correspond à une évaluation notariale effectuée en 2017, selon Sotheby’s International Realty et intègre le fait qu’il faudra consacrer 400.000 à 500.000 euros à la rénovation de la maison.

Une fois franchis ces obstacles, le futur acquéreur pourra bénéficier d’un lieu unique chargé d’histoire. C’est en effet ici que le moine Budoc aurait fondé le premier monastère de la Bretagne armoricaine au Ve siècle dont il ne reste que quelques ruines. Et puis l’endroit peut donner le sentiment d’être isolé à marée haute, tout en permettant d’aller chercher son pain à pied sur Bréhat, à marée basse comme le faisait l’un des anciens propriétaires français des lieux. Alors que l’annonce est toute fraîche, l’agent immobilier signale qu’il a déjà reçu des marques d’intérêt.

Le profil des acheteurs? Des entrepreneurs, amoureux de la mer et des bateaux, qui rêvent de pouvoir se promener sur leur île avec ses petites baies et plages privées. Une chose est sûre: il faudra consacrer du temps à cette acquisition et ne pas avoir peur des travaux. Ces derniers sont d’autant plus complexes à mener sur une île qu’il ne reste que les murs de la maison. Les précédents propriétaires n’ont pas eu le temps de mener à bien ces travaux pour rendre la demeure habitable mais leur projet de rénovation reste disponible. Les esprits chagrins rappelleront que dans les pires scénarios climatiques, les lieux risquent la submersion d’ici 2050 mais de vrais amoureux de Bréhat devraient sans doute tenter leur chance.