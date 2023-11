Cette folle villa agrippée à une falaise s’inspire d’un monastère bouddhiste

Cette incroyable demeure californienne s’adresse aux âmes bien accrochées et aux portefeuilles bien garnis. Compter 25 millions de dollars pour cette villa d’exception.

Ce devait être un vaste complexe hôtelier et touristique surplombant l’océan Pacifique mais il n’est resté de ce projet que cette folle villa, aujourd’hui proposée à la vente par le réseau Coldwell Banker Realty pour 25 millions de dollars. C’est au milieu des années 60 qu’un promoteur californien acquiert un terrain de près de 40.000 m² sur la côte de Big Sur, au centre de la Californie pour y installer un hôtel. L’idée est bien évidemment de profiter des vues incroyables offertes par ce site tout en trouvant le moyen de s’accrocher aux falaises. L’inspiration est déjà trouvée: il faut regarder du côté du monastère bouddhiste de Taktshang au Bhoutan (voir notre diaporama) , lui aussi suspendu au-dessus du vide mais cette fois-ci dans les pentes himalayennes.

De ces ambitions, il ne restera que ce qui devait être le hall d’accueil de l’hôtel. Ce n’est qu’en 1997 que cette propriété embryonnaire est rachetée pour 1,3 million de dollars et que la mission d’en faire une maison d’habitation est confiée à l’architecte local Mickey Muennig. C’est lui qui conçoit cet ensemble de verre, de métal, de bois et de pierre entièrement tourné vers l’océan Pacifique . Un véritable temple qui célèbre l’océan à toute heure du jour et de la nuit, aussi bien pour la vue que pour le bruit des vagues qui se fracassent sur les falaises.

Grotte de méditation

La maison de près de 350 m² se développe sur deux niveaux et est arrimée par d’énormes piliers de béton inclinés. Avec ses grands espaces ouverts de type loft, l’habitation et la grande pièce de vie notamment se développent autour d’une cheminée en pierre en double hauteur. Les pièces sont équipées d’immenses baies vitrées du sol au plafond et les deux espaces de couchages ont même le droit à un plafond vitré pour profiter également des nuits étoilées. D’ailleurs, le coin repas-cuisine bénéficie lui aussi d’un éclairage zénithal. Parmi les autres équipements d’exception, notons la présence d’une «grotte de méditation», équipement indispensable dans ce genre d’environnement, ou encore d’une baignoire encastrée dans le sol, avec baie vitrée ouverte sur la mer et la cheminée toute proche...