Cette étonnante tour d’observation part à l’assaut des villes du monde

La société française qui exploite le belvédère de la tour Montparnasse développe ce concept avec des nacelles autonomes en énergie. Des villes d’Asie et d’Amérique du nord sont déjà intéressées.

Malgré son nom et son site Internet exclusivement en anglais, Magnicity est une société bien française. Son objectif? Magnifier les villes, en offrant les plus beaux points de vue sur elles. Une mission entamée dès le milieu des années 70 avec l’acquisition et l’ouverture du dernier étage de la tour Montparnasse à Paris. Depuis, se sont rajoutés la tour TV de Berlin , l’observatoire 360 Chicago ainsi que la tour d’observation Euromast à Rotterdam. Une présence internationale qui lui permet de se présenter comme le «leader mondial des loisirs urbains en altitude» .

Toujours est-il que la société qui avait déjà innové à Chicago en lançant une attraction à succès avec ses baies vitrées du 94e étage qui basculent à plus de 30° dans le vide, mise actuellement sur un autre concept. Elle vient ainsi d’annoncer dans un communiqué le lancement d’un partenariat pour développer un nouveau concept baptisé Spiral tower. Au vu des images, on peut déduire que l’idée tient de la tour d’observation classique à laquelle on aurait greffé de grandes nacelles d’observation transparentes évoquant celle d’une grande roue à la manière du London Eye . Ce n’est d’ailleurs pas un hasard puisque le cabinet néerlandais d’ingénierie avec lequel Magnicity a noué un partenariat, a travaillé sur cette attraction tout comme sur la roue de Dubaï . Quant aux nacelles en question, elles grimpent chacune jusqu’au sommet avant de redescendre en décrivant une grande spirale.

Panneaux solaires et récupération d’énergie

Mais alors que l’urgence écologique commence à se faire une place, le concept se doit de minimiser son impact environnemental. C’est chose faite grâce à un système qui promet une attraction neutre en énergie. La structure permettra en effet de déplacer les nacelles grâce aux panneaux solaires intégrés à la base de la structure, énergie à laquelle se rajoutera celle récupérée dans les nacelles à la descente (comme c’est le cas pour l’énergie récupérée au freinage dans les véhicules électriques). Et pour faire bonne mesure, l’intérieur de la tour comportera un jardin vertical mêlant agrément visuel et capacité à absorber une partie de la pollution ambiante.

L’attraction est pensée en quatre formats allant de 60 mètres jusqu’à plus de 150 mètres de hauteur, pour une expérience qui durerait 15 à 25 minutes. Cette Spiral Tower est prévue pour être installée de manière temporaire comme permanente et s’accompagne évidemment d’une plate-forme d’embarquement avec boutiques, restaurants, expositions ou parcours interactifs. Le concept sera quant à lui exploité par Magnicity qui explique avoir déjà reçu des marques d’intérêt de villes situées en Asie et en Amérique du Nord.