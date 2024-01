Cette drôle de gaffe oblige le fisc à leur rembourser la hausse de la taxe foncière

En 2019, une vingtaine de contribuables ont contesté en justice leur taxe foncière. Quatre ans plus tard, ils ont gagné leur bras de fer.

Le fisc multiplie les ratés et les gaffes ces derniers mois. D’abord, la déclaration des biens immobiliers qui a été reportée à plusieurs reprises, l’été dernier, à cause de bugs informatiques. Puis ces taxes d’habitation envoyées à des mineurs ou des bébés . La dernière en date? Des hausses de taxes foncières qui ne sont pas justifiées. C’est cette erreur de l’administration fiscale qui a permis à une vingtaine de contribuables de gagner leur bras de fer judiciaire. Au départ, un simple avis d’imposition de taxe foncière pour l’année 2019. Mais finalement, il n’est pas comme les autres. En le lisant, c’est la douche froide pour des contribuables isérois.

En un an, leur taxe foncière a augmenté de plus de 300 euros. Sans aucune justification de la part de l’administration fiscale. En cause: la base d’imposition (ou valeur locative) qui sert, en plus du taux d’imposition, à calculer la taxe foncière. Contrairement au taux, elle est fixée par le fisc. Voilà pourquoi l’accusation a été portée contre l’administration. Or, elle se doit d’informer les contribuables avant d’appliquer une hausse des valeurs locatives. C’est la loi.

« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », explique l’article L57 du Livre des procédures fiscales. « C’est le principe du contradictoire : l’administration ne peut pas augmenter la base d’imposition de la taxe foncière sans en informer les contribuable s qui doivent pouvoir donner leurs observations », précise Me Jean-Pascal Michaud, avocat à la Cour, spécialiste en contentieux en droit fiscal et qui a attaqué en justice Anne Hidalgo pour contester l’envolée de la taxe foncière qu’elle a imposée aux Parisiens. Les contribuables disposent de 30 jours pour répondre à l’administration et donner leurs observations. Un délai qui peut être prolongé de 30 jours.

Six mois d’attente

Le service des impôts d’Isère (38) a été attaqué en justice, en 2019, par des contribuables qui l’accusent de ne pas les avoir prévenus que la base d’imposition serait augmentée, en raison notamment de l’installation d’un chauffage central. L’administration fiscale assure avoir envoyé un courrier. Ce que démentent les plaignants. La raison? Les impôts ont oublié d’adresser la lettre en accusé de réception. « La seule production par l’administration du modèle type du courrier envoyé de façon automatisée ne suffit pas, faute de production d’un accusé de réception », estime le Tribunal administratif de Grenoble dans une décision rendue le 29 décembre que Le Figaro a consultée .

En conséquence, le juge a décidé que la hausse de la taxe foncière pour 2019 serait annulée et les contribuables remboursés de plus de 300 euros en moyenne, chacun. « Ils peuvent aussi contester les taxes foncières des quatre années suivantes puisqu’elles ont été calculées sur une base erronée », conseille Me Michaud. De quoi compenser une partie des milliers d’euros déboursés pour les longues procédures judiciaires. Un bémol: les contribuables devront encore s’armer de patience pour toucher leur dû. « Les délais d’attente avoisinent en moyenne six mois à partir de la décision de justice , souligne cet expert des contentieux fiscaux. Si au bout de trois mois, les plaignants n’ont toujours rien reçu, ils peuvent saisir le juge de l’exécution qui fixera une astreinte (une amende journalière) au fisc s’il ne s’exécute pas. »

L’administration devra, de son côté, renvoyer un courrier pour expliquer la hausse de la base d’imposition de la taxe foncière. Sans oublier l’accusé de réception cette fois. Ou informer les contribuables via leur messagerie sécurisée sur le site des impôts. Plus efficace et moins coûteux. « Avec la hausse des tarifs postaux, de plus en plus de centres des impôts n’envoient plus de courriers avec accusé de réception, surtout si les montants en jeu sont faibles », affirme Jean-Pascal Michaud.