Cette commune bretonne achète des logements pour les louer aux entreprises

Depuis 2007, la ville de Loudéac achète des appartements ou des mobile-homes pour les louer à des sociétés qui en font une solution d’hébergement temporaire pour leurs salariés.

La tension locative, cette incapacité pour un nombre grandissant de Français de trouver un logement adapté à leur budget, devient un frein sérieux au recrutement dans certaines régions. C’est le cas notamment au Pays basque, mais aussi en Bretagne. Du côté de Loudéac (Côtes-d’Armor) le problème est pris au sérieux depuis des années. C’est ainsi que la commune exploite des appartements à la location depuis plus de 15 ans, afin de les louer à des entreprises implantées sur place. Ces dernières peuvent ensuite les proposer à leurs salariés comme solution de logement temporaire en attendant de trouver le bien qui correspond pleinement à leurs souhaits. Une solution qui permet d’attirer plus de candidats vers des postes difficiles à pourvoir tant que la question du logement reste incertaine.

Depuis peu, la ville rajoute une corde à son arc en offrant des mobile-homes, comme l’explique France 3 Bretagne . La communauté de communes du secteur en a prévu d’en commander pas moins de 10 pour les deux prochaines années. Sur 40 m² habitables, ces structures fabriquées localement par la société Louisiane proposent pas moins de 3 chambres et 2 salles de bains. Côté cadre de vie, en revanche, il faudra se contenter de celui de la zone industrielle de Loudéac, même si les élus locaux ont promis de faire leur possible pour rendre les lieux chaleureux et tenter de créer un esprit village. Mais cette solution temporaire ne manque pas d’attraits d’autant que le loyer reste contenu: 400 euros par mois charges comprises.

Des initiatives qui se multiplient

Cette nouvelle expérience est le prolongement d’une «résidence relais» proposant depuis 2007, 23 appartements (des T1 et des T1 bis), avec des baux renouvelables allant de quelques semaines à plusieurs mois. Preuve du succès de la formule: le taux de remplissage avoisine les 90% et la commune voisine de Saint-Caradec vient de se doter d’une résidence du même type avec six logements. Les initiatives de ce type se multiplient, portées par des collectivités voire par des entreprises. La ville de Cluses, en Haute-Savoie, a ainsi racheté 16 chambres dans un ancien hôtel pour en faire des studios à louer aux entreprises locales. À Beignon, dans le Morbihan, c’est en revanche un patron qui s’est retroussé les manches pour proposer une solution de logement à ses futurs salariés. Lui qui prévoit de réaliser 100 embauches pour sa future nouvelle usine compte construire 40 maisons sur un terrain de la commune, accessibles à l’achat ou à la location.

J.-B. L.