Cette chapelle à roulettes, façon tiny house, va à la rencontre des fidèles

Dans les zones montagnardes et touristiques de la Forêt-Noire (Allemagne), l’église évangélique s’est dotée d’un lieu de culte mobile.

La mode des tiny house, ces habitations de taille très réduite montées sur roulettes touche désormais les lieux de culte. En Forêt-Noire, cette région montagnarde et touristique du sud de l’Allemagne s’est dotée il y a quelques mois de cette curieuse chapelle à roulettes. Inspirée des roulottes de berger (Schäferwagen, en allemand), cette chapelle qui appartient à l’église évangélique de la commune de Hinterzarten (Bade-Wurtemberg), permet d’aller à la rencontre des fidèles.

Comme le souligne le site de la radio publique SWR , l’idée de ce lieu de culte d’un genre nouveau a germé lorsque l’église évangélique a dû vendre son centre communautaire de Feldberg-Falkau au printemps 2019. Elle n’a alors conservé que son carillon et sa croix principale déplacés vers le village voisin de Hinterzarten et s’est dit que pour pouvoir rester en contact avec les 1200 chrétiens évangéliques qui vivent dans le secteur ainsi que les 300 autres croyants qui y ont leur résidence secondaire, il était temps de se doter d’un lieu de culte mobile.

Plaque d’immatriculation et message biblique

C’est ainsi qu’en 2021, a été commandée la fameuse chapelle à roulette, à une entreprise de fabrication de roulottes de Rottweil (dans la région de Stuttgart). Il ne s’agit pas exactement d’une première puisque des églises de ce type circulent déjà depuis quelques années en Franconie (centre-sud du pays) et dans le nord de l’Allemagne sur la façade baltique. Et c’est le jour de l’Ascension 2023 que le lieu de culte a pu être enfin inauguré dans ce secteur, jusque-là connu pour son lac Titisee, son jambon cru et ses horloges à coucou.

La chapelle, qui dispose de son propre compte Instagram , est désormais remorquée par le fourgon noir de la pasteure Ulrike Bruinings qui peut s’arrêter dans les différentes communes de son secteur. Avec son clocheton, elle ne passe pas inaperçue sur les routes tortueuses de la région. Aux beaux jours, une vingtaine de bancs d’église pliants sont rangés dans la roulotte pour être déployés à l’extérieur. Mais l’intérieur est pleinement fonctionnel disposant même de panneaux solaires sur le toit pour assurer la production électrique et permet bien évidemment de s’y réunir en petit comité, voire accueillir des camps d’enfants et de jeunes. Jamais avare d’innovations, l’église propose des discussions pastorales, baptisées «bénédictions à emporter».

Le message religieux se poursuit jusque dans la plaque d’immatriculation de la chapelle, où l’on peut lire «FR-JO-1014». Si le FR est une référence purement géographique à la grande ville la plus proche, Fribourg-en-Brisgau, JO renvoie vers Saint-Jean (Johannes en Allemand) et 1014, pour le chapitre 10 verset 14, celui du bon pasteur qui connaît ses brebis. Une référence parfaite pour une roulotte de berger, mais aussi pour envisager de rencontrer au passage quelques brebis égarées qui ne viendraient pas d’elles-mêmes vers l’église et pour lesquelles il vaut donc mieux que l’église vienne à elles...