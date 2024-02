Cette astuce légale lui a permis de vivre gratuitement 5 ans à l’hôtel

Non content d’y occuper une chambre sans payer depuis des années, un Américain a fini par revendiquer la propriété d’un hôtel iconique de Manhattan.

Il n’y a pas qu’en France que les squatteurs savent exploiter les failles du système juridique pour s’y engouffrer et profiter de la situation . À New York, Mickey Barreto est au centre d’une bataille juridique qui dure depuis des années. Cet Américain âgé de 48 ans avait loué en juin 2018 une chambre à l’hôtel New Yorker, un célèbre établissement Art déco de Manhattan, moyennant près de 200 dollars. Dès le lendemain, il réclame à l’hôtel de lui signer un bail pour sa chambre en se référant à la loi new-yorkaise sur la stabilisation des loyers. Celle-ci prévoit en effet que les occupants de chambres individuelles situées dans des immeubles de plus de six logements construits avant 1969 peuvent devenir locataire et exiger un bail d’au moins six mois.

Lorsque l’hôtel a refusé d’accéder à sa demande, l’homme a quitté sa chambre en prenant bien soin d’y laisser ses affaires. Il n’a pas tardé à porter l’affaire en justice, dénonçant une expulsion illégale, et s’est vu, en appel, attribuer une chambre en s’appuyant sur une faille juridique de cette fameuse loi. C’est là qu’il a vécu gratuitement jusqu’en juillet 2023, l’hôtel refusant toujours de lui signer un bail de location .

Propriété de la secte Moon

L’affaire aurait pu en rester là mais cette victoire a poussé Mickey Barreto à en réclamer toujours plus. Il a notamment falsifié des documents officiels de propriété de l’hôtel, laissant croire que l’église de l’Unification (plus connue en France sous le nom de secte Moon ) qui a acheté les lieux en 1975 les lui avait cédés. L’escroc a réussi à convaincre certains officiels qu’il était le propriétaire légitime de cet immeuble de 43 étages évalué à 189 millions de dollars. Poursuivant cette logique, il s’est ensuite tourné vers le groupe Wyndham, le franchiseur qui exploite l’hôtel, pour percevoir les loyers de l’établissement. La justice a fini par le rattraper la semaine dernière, en l’arrêtant avec pas moins de 14 chefs d’inculpation à la clé. Plaidant non-coupable, l’homme a été relâché et son affaire doit être jugée le 1er mai.