Cet immeuble de bureaux parisien pourrait presque être un hôtel chic

EN IMAGES - Avec son vaste jardin, sa luminosité et ses terrasses à tous les étages, ce bâtiment de 8000 m² en plein 8e arrondissement se définit comme un «boutique office», en référence aux hôtels design.

C'est ce qui s'appelle une restructuration lourde. Au terme de deux ans de chantier, un immeuble obsolète des années 60 qui appartenait jusque-là au ministère de l'Intérieur a été entièrement remis au goût du jour pour devenir un espace de bureaux séduisant et contemporain. Trois fées se sont penchées sur son berceau: un investisseur, AG2R La Mondiale, un promoteur, Nexity, et un cabinet d'architectes, PCA-Stream, le studio de Philippe Chiambaretta.

Il faut dire que sous ses dehors de vilain petit canard, l'endroit ne manquait pas d'atouts. Tout d'abord une adresse prestigieuse: le 8, rue de Penthièvre dans le 8e arrondissement, au cœur du quartier central des affaires parisien. Et surtout avec sa façade très en retrait des autres immeubles, il permettait de créer des mètres carrés supplémentaires afin de financer des travaux très lourds. C'est ainsi que l'immeuble de 6700 m² d'origine est devenu un bâtiment développant 8159 m² très précisément et offrant en plus 2000 m² d'espaces extérieurs. Entre son vaste jardin et ses terrasses à tous les niveaux, il dispose de 1 m² extérieur pour 4 m² intérieur, une performance particulièrement rare dans la capitale.

Maladies des bâtiments des années 60

«Sur un immeuble de ce type, on est très loin d'une opération "peinture-moquette", il s'agit vraiment de retravailler l'enveloppe du bâtiment pour s'adapter à une autre manière de vivre, de respirer et permettre une diversité d'utilisations futures, souligne Isabelle Clerc, directeur de l'immobilier de placement AG2R La Mondiale. C'est une traduction de notre intérêt pour le bien-être au travail.» C'est d'ailleurs cette restructuration profonde qui explique que le promoteur Nexity soit de la partie.

«Il a fallu faire avec les maladies de ces bâtiments des années 60 qui disposaient d'une faible hauteur sous plafond», admet l'architecte Philippe Chiambaretta. Pour faire oublier ce gros défaut, il a joué sur la luminosité avec des façades intégralement vitrées du sol au plafond. Les plateaux ont été agrandis pour occuper près de 1000 m² par niveau, notamment grâce à la surface gagnée en alignant l'immeuble sur les autres façades de la rue. L'impression d'espace est encore accentuée par les terrasses généreuses présentes à chaque niveau.

Prises électriques dans les jardinières

Mais l'on est bien dans un immeuble de bureaux: chaque jardinière cache des prises électriques pour connecter ordinateurs et autres matériels. Dans ce quartier où chaque mètre carré est précieux, de l'espace a été gagné jusque dans le premier sous sol, ouvert sur le patio de l'immeuble et desservi par une vaste cage d'escalier. Il peut ainsi devenir un espace de vie, de travail ou de restauration à part entière. Autre gain d'espace: le choix de se raccorder au réseau de froid urbain a permis d'éviter d'installer d'immenses blocs de climatisations sur le toit, offrant ainsi de nombreux mètres carrés de terrasse supplémentaires.

Une série d'atouts qui ont séduit un locataire «de premier rang» qui a pris l'immeuble à bail. Un locataire discret qui n'a pas souhaité divulguer son nom pour l'instant, ni le montant du loyer, à la hauteur des prestations pour ce quartier recherché.