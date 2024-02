Cet architecte déploie ses courbes de béton blanc à Monaco comme à Pantin

Jean-Pierre Lott est connu surtout pour ses grands équipements publics en France comme le récent centre culturel de Pantin mais il crée aussi des programmes résidentiels à Monaco.

Pour ce qui est du marché immobilier, difficile d’imaginer deux terrains aussi différents que Pantin et Monaco . Si la ville de Seine-Saint-Denis s’est sensiblement embourgeoisée ces dernières années sur les rives du canal de l’Ourcq , les prix peuvent encore tomber à 3500 €/m² pour les biens et les quartiers les moins recherchés (source: Meilleurs Agents). Du côté de Monaco, douceur du climat fiscal aidant, il est difficile d’espérer passer sous la barre des 40.000 €/m² . C’est pourtant sur ces deux terrains radicalement différents que l’architecte français Jean-Pierre Lott vient de signer deux de ses dernières réalisations avec d’évidentes parentés de style. L’occasion de l’interroger sur les points communs et les différences entre ces deux réalisations.

En premier lieu, si l’architecture est censée être contextuelle pour s’inscrire dans le paysage des alentours comment peut-on retrouver une forte parenté dans des environnements aussi éloignés? «Nous sommes identifiés avant tout comme des créateurs d’équipements publics, qui constituent la plus grosse part de notre activité, explique Jean-Pierre Lott. En banlieue parisienne ce sont souvent des espaces délaissés, c’est pourquoi plutôt qu’une architecture discrète et silencieuse, il faut en faire un lieu signifiant, un point de repère avec un côté théâtral. Pour le centre culturel Nelson Mandela de Pantin, nous y avons été aidés par la proximité directe de la cité des Courtilières, cet ensemble tout en courbes d’Emile Aillaud. Et pour répondre à la monumentalité de cet ensemble, il a fallu faire monter nos courbes pour occuper l’espace.»

84 logements et 1 crèche

À Monaco, la tour Honoria livrée l’an dernier et qui abrite 84 logements, une crèche et des commerces répond à des enjeux très différents tout en reprenant ces grandes courbes blanches. «Monaco, c’est le seul endroit où nous menons des projets résidentiels depuis ma rencontre il y a près de 20 ans avec Patrice Pastor, le dirigeant du promoteur JB Pastor et fils qui voulait s’ouvrir à d’autres types d’architectures, précise l’architecte. Pour Honoria comme pour tous les projets à Monaco où l’espace est si rare, il faut se développer en hauteur tout en laissant la ville entrer dans le bâtiment. Ici, notre bâtiment crée des liens avec deux autres immeubles que nous avons dessinés: la tour Simona et le Stella et ces lames font écho par leur empilement aux strates d’un rocher. Par ailleurs, vu la proximité des autres habitations, elles font office d’écran pour cacher les terrasses qui se situent derrière et deviennent de vraies pièces de vie.»

Et côté usage, comment vit-on et utilise-t-on ces bâtiments tout en rondeur? «À Pantin, ces volumes dessinent un espace intérieur et des volumes appropriés à la lecture ou à la concentration tout en restant propices à la rêverie, estime l’architecte. Par ailleurs, certains habitants sont venus me voir lors de l’inauguration pour me dire qu’il y a une forme de fierté d’habiter à proximité de ce bâtiment.» Quant à la Principauté, Jean-Pierre Lott salue l’incroyable niveau d’exigence du promoteur pour lequel il travaille débouchant selon lui sur une qualité sans faille. «Pour Honoria, ce sont des logements domaniaux, relevant du domaine de l’État et attribués aux foyers monégasques. C’est un ensemble très graphique avec une place couverte et une crèche au cœur du bâtiment. Je suis heureux d’avoir pu garder pour le bâtiment un système de coursive extérieure où la ville reste très présente tout en créant un effet de cocon. Et puis sous le soleil méditerranéen, les courbes blanches habillées de petits carreaux de céramique créent des jeux d’ombre et de lumière qui varient tout au long de la journée.» Et pourquoi l’architecte ne développe-t-il pas d’autres projets résidentiels dans l’Hexagone? «Je suis surtout identifié sur les commandes publiques. Comme mes seules références résidentielles sont réalisées à Monaco, les clients potentiels pensent sans doute que je suis trop cher» glisse-t-il mi-amusé, mi-résigné.