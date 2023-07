Cet ancien couvent remis à neuf accueillera bientôt plus de 40 logements

L’ancien couvent des Ursulines à Guérande n’a pas été dénaturé mais son architecture d’origine a été sublimée pour accueillir des logements, d’une surface allant de 26 à 100 m².

Un ancien couvent à Guérande, en Loire-Atlantique (44), va abriter plus de 40 logements , du T1 au T4, pour des surfaces comprises entre 26 et 100 m², à partir du mois d’octobre. Ce n’est pas sa première transformation, loin de là. L’édifice en moellon de granite apparent a connu plusieurs vies. Après avoir accueilli les Ursulines depuis 1646, il a été transformé en hospice pendant la Révolution française, date à laquelle les Ursulines ont été chassées. Puis, il s’est métamorphosé en collège quand la commune en a fait l’acquisition en 1800. Il est ensuite devenu un séminaire lorsque l’évêché en a pris possession en 1823 et a hébergé des ressortissants allemands et austro-hongrois pendant la Première Guerre mondiale avant de redevenir un séminaire jusqu’en 1966. Les façades, les toitures et la charpente du XVIIe siècle, sont classées à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 2001.

Un respect de l’architecture d’origine

Malgré ses multiples changements de fonction, le couvent a conservé son âme. L’imposante bâtisse a gardé son plan en forme de «U», son cloître rectangulaire et ses jardins. Le Groupe François 1er, spécialisé dans la restauration de bâtiments d’exception, qui a racheté l’édifice, s’est évertué à ne pas dénaturer le bâtiment historique mais à remettre en valeur ses pièces d’exception, un véritable défi. Les parements en pierre de taille ont été restaurés, ceux en moellons enduits à chaux. « La difficulté a été d’extraire toutes les pierres abîmées pour les remplacer par les nouvelles corniches en pierre de tuffeau. Un travail fastidieux et complexe », évoque Christophe Barillé, président du Groupe François 1er. Des tommettes traditionnelles ont également été posées dans l’ensemble des parties communes afin d’orner le carrelage.

Quant aux charpentes d’origine, elles ont vu l’apposition de nouvelles lucarnes en bois. Un travail d’orfèvre qui respecte le dessin de l’Architecte des Bâtiments de France. Même la couverture en ardoise a été remplacée par une autre couverture en ardoise, neuve cette fois, percée de lucarnes supplémentaires. Le chantier a pris 30 mois en tout, le temps nécessaire pour sublimer la beauté de l’ancien couvent. « En 30 mois, le bâtiment a fait peau neuve. Du sol au plafond, l’ensemble a été restauré. Avec comme objectif: conserver et mettre en valeur des éléments architecturaux remarquables (corniches, moulures, plafonds à la française, escaliers d’origine à l’intérieur…) », ajoute Christophe Barillé.

Et pourtant, le projet a bien failli ne jamais voir le jour. L’association Patrimoine en presqu’île considérait que le monument de Guérande était bradé au privé , selon Ouest-France, et avait intenté une procédure judiciaire avant d’être déboutée de sa demande. Le couvent aurait été cédé au Groupe François 1er pour 2,5 millions d’euros, un prix jugé sous-estimé par l’association.