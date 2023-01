Cet agent immobilier facilite les recherches de la clientèle sourde

Peu d’agents immobiliers maîtrisent la langue des signes en France. Magali a développé un service pour aider les malentendants dans leurs quêtes de logements.

« On ne pense pas aux personnes sourdes lors de la recherche ou de la vente d’un bien. Elles demandent à leur enfant ou à un autre membre entendant de leur famille de les aider. C’est dur pour elles qui veulent être comme tout le monde, pouvoir se débrouiller, et ne peuvent pas », témoigne Magali Pederencino, agent immobilier qui propose ses services aux malentendants. Fille de parents malentendants, elle a toujours dû les aider dans leurs démarches administratives. « J’ai démissionné de mon précédent poste de conseillère clientèle et Pôle emploi m’a fourni une formation dans l’immobilier. Quelques jours après le début de la formation, j’ai eu un déclic. Je connais la langue des signes, un créneau qui peut être porteur », assure-t-elle. D’autant plus qu’elle n’a trouvé que deux agents immobiliers maîtrisant la langue des signes dans toute la France, comme elle l’explique au Parisien .

Elle propose alors à son agence Re/Max Immco, à Compiègne, dans l’Oise (60), de mettre en place ce service. L’aventure commence. Elle entre en contact avec des associations dans les Hauts-de-France mais elle confie au Figaro que « certaines n’y croyaient pas car il est rare que quelqu’un d’entendant se mobilise pour les sourds. Puis, du bouche-à-oreille ou de l’œil à la main plutôt, j’ai eu de plus en plus de clients », retrace-t-elle. Depuis le démarrage de sa mission en mars 2022, elle recense une vingtaine de clients sourds dont un qui avait jusque-là recours aux services d’un agent immobilier et d’un interprète. « Aujourd’hui, il veut passer par moi qui suis à la fois interprète et agent immobilier, ce qui facilite la communication. C’est du tout en un », se félicite-t-elle.

Une commission pas plus élevée

Concrètement, Magali accompagne ses clients à toutes les étapes de la vente ou de la recherche d’un bien. Elle prend en note leur projet, leur explique les démarches à suivre, assiste aux rendez-vous de ses clients avec des courtiers et les accompagne chez le notaire, lors de la signature officielle. Elle peut aussi être présente après la vente, en cas de besoin, après lecture d’un courrier qu’ils ne comprennent pas par exemple. Elle sert ainsi de référence tout au long du processus.

Elle s’adresse aux sourds de toute la France et ne s’impose aucune limite géographique. La commission qu’elle prend n’est pas plus élevée que pour un client entendant, la charge de travail étant la même pour cette bilingue en langue des signes. Magali aide également les personnes entendantes. « Je me consacre à tout le monde, sourds et entendants, mais j’ai cette spécificité en plus », explique-t-elle.