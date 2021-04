Ces villes où investir dans un parking est le plus rentable

INFOGRAPHIES - Malgré les confinements successifs et la multiplication des municipalités écologistes, ces places de stationnement peuvent offrir de sacrés rendements.

Alors que les Parisiens sont de moins en moins nombreux à posséder une voiture et que la capitale ainsi que bon nombre de métropoles régionales tendent à réduire fortement les places de stationnement en surface, on peut se demander si le parking ne tend pas à devenir obsolète. Du côté des investisseurs, on ne semble pas raisonner de la sorte, bien au contraire. Selon une étude réalisée par le portail SeLoger, la demande de place de stationnement en sous-sol a été multipliée par 1,6 au cours des six derniers mois.

Il faut dire qu'en matière d'investissement immobilier, le parking présente de multiples avantages: le ticket d'entrée est réduit, la gestion locative est souple et pas d'une grande complexité et, cerise sur le gâteau, la rentabilité peut s'avérer très intéressante. Selon les éléments réunis par SeLoger, cette rentabilité est à son zénith dans la cité de la bicyclette, Strasbourg, où elle s'affiche à 8,1%. Un chiffre d'autant plus élevé et surprenant qu'il s'agit là d'une rentabilité nette, tenant compte de la fiscalité mais aussi des frais liés à l'entretien du bien. Ce calcul de rentabilité prend bien évidemment en compte le coût du crédit immobilier. Par comparaison, pour de l'immobilier classique des rentabilités brutes de 4 à 5 % dont il faut déduire une foule de frais, sont des résultats tout à fait honorables.

La suite de ce palmarès place Saint-Etienne sur la deuxième marche du podium (5,7%) devant Nîmes (4,9%). Quant à la médaille de bronze, c'est à Nîmes qu'elle revient. La rentabilité nette y avoisine 4,9 %. Grenoble n'est pas loin, avec Montreuil, toutes deux à 4,8%. De son côté, la capitale est en queue de ce Top 12 avec rentabilité affichée de 4%, ce qui est loin d'être ridicule. Rappelons qu'il pèse malgré tout quelques incertitudes sur l'avenir de la voiture dans les grands centres urbains. Mais en attendant que ce soit pour du stationnement ou pour de la logistique, le besoin d'espace en sous-sol dans les grandes villes reste fort. Par ailleurs, comme en immobilier locatif classique, les grandes rentabilités peuvent correspondre à une rareté réelle mais sont aussi souvent liées à un risque si l'on ne trouve pas de locataire. Une importante vacance locative a vite fait de ruiner les plus belles rentabilités.