Ces retraités qui ont fui des trafiquants de drogue, ont retrouvé un logement

Antoinette, 80 ans, et Jacques, 75 ans, qui avaient trouvé refuge dans un habitat de fortune pour fuir des trafiquants, ont élu domicile dans un écoquartier.

Tout est bien qui finit bien. Un couple de retraités, vivant à Audincourt, dans le Doubs (25), avait décidé de quitter leur logement qu’ils louaient depuis une trentaine d’années, du fait de la présence de trafiquants de drogue dans le hall de l’immeuble et des incessants va-et-vient pendant la nuit. En attendant de trouver mieux, Antoinette, 80 ans, et Jacques, 75 ans, s’étaient installés dans une... cabane alimentée en eau et en électricité que le mari a construite, à l’abri des regards. Mis au courant par le gardien, le gestionnaire de l’immeuble avait prévenu le maire qui avait alerté la police. Plusieurs opérations musclées ont eu lieu en fin de semaine dernière pour évacuer les délinquants, rapporte L’Est Républicain.

L’autre bonne nouvelle? Le couple de retraités va enfin bénéficier d’un vrai logement et, ils l’espèrent, enfin au calme. Jacques et Antoinette viennent de signer un bail pour leur nouveau logement que leur avait proposé le gestionnaire de l’immeuble. «Nous avions déjà proposé des solutions de relogement à ce ménage ainsi qu’à d’autres locataires de l’immeuble mais ils les avaient refusées», précise Neolia (Groupe Action Logement) qui gère 27.000 HLM (64.000 locataires) en Franche-Comté et à Strasbourg.

Un 65 m² dans un écoquartier

Le logement était trop petit ou trop éloigné du quartier que «beaucoup ne veulent pas quitter». Pas facile en effet, lorsqu’on a 75 ou 80 ans d’accepter de déménager. Mais compliqué aussi - et même insupportable - d’avoir à subir la présence de trafiquants de drogue. Les deux retraités vont désormais vivre dans un appartement de 65 m² situé dans un immeuble récent, lui-même campé dans un écoquartier qui se trouve à une dizaine de kilomètres de leur ancien logement, plus précisément à Grand-Charmont, petite ville d’environ 6000 habitants. Et ce, moyennant un loyer mensuel qui avoisine les 500 euros par mois.

Une autre ambiance, plus en rapport avec leurs aspirations. «Nous avons prévu d’aider ces locataires pour qu’ils intègrent rapidement, explique Neolia (Groupe Action Logement), le gestionnaire. Ils bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour transférer leurs différents contrats et prestations de type EDF, assurances...». L’emménagement du couple de retraités devrait intervenir au plus tard en début de semaine prochaine. Soulagés d’avoir tourné le dos à ce calvaire.