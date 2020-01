Ces panneaux sur votre toit pourraient produire votre eau potable

À la manière des panneaux solaires, ces «hydro-panneaux» créés par une start-up américaine permettraient de devenir autonome en eau potable.

De quoi tenir compagnie à vos panneaux solaires, si vous en avez déjà... Aux côtés des panneaux photovoltaïques (pour produire de l'électricité) ou solaires thermiques (pour l'eau chaude), voici les hydro-panneaux (ou Hydropanel en version originale) repérés par le site américain Curbed. Présentée à la grand-messe de l'innovation technologique, le CES de Las Vegas, la semaine dernière, cette invention promet la production quotidienne de 10 litres d'eau potable par panneau si les conditions météorologiques et l'humidité de l'air le permettent.

Il s'agit en fait de l'adaptation à des particuliers d'une technologie déjà présentée en 2017 par une start-up américaine installée en Arizona, Zero Mass Water. Avec ces nouveaux panneaux de taille réduite, la société promet une indépendance en eau potable pour 4 à 6 personnes à raison de deux panneaux installés. Forcément, comme pour le photovoltaïque à ses débuts, l'indépendance doit être acquise au prix fort. Pour la clientèle américaine, les précommandes sont ouvertes à raison de 5500 à 6500 dollars (5000 à 5900 euros) tout compris (TTC, livraison et installation).

Eau minéralisée et ozonée

Concrètement, les rayons du soleil alimentent des ventilateurs placés à l'intérieur du panneau qui absorbent l'humidité de l'air. Cet air est ensuite purifié et circule à travers un matériau spongieux chargé de concentrer la vapeur d'eau présente pour la déposer dans un réservoir. Elle est ensuite minéralisée et ozonée pour garantir sa propreté selon les standards américains. Il ne reste plus qu'à raccorder les panneaux à un robinet spécifique ou à une fontaine à eau voire un réfrigérateur américain et le tour est joué.