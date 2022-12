Ces monuments historiques rénovés accueillent de nouveaux logements

Bouygues vient de lancer une nouvelle filiale spécialisée dans la réhabilitation de sites remarquables. Premier projet: installer 89 logements dans les locaux d’un grand magasin iconique de Metz.

Et si la conservation du patrimoine ne passait plus par une forme d’immobilisme, de maintien à l’identique? L’idée est en train de faire son chemin avec la multiplication de bâtiments patrimoniaux remarquables souvent bien situés au cœur des villes mais ne répondant plus aux attentes et besoins actuels. Chez le constructeur Bouygues qui travaille depuis des années sur de gros projets de rénovation l’idée a fait son chemin de créer une filiale spécialisée. Baptisée Nouveau Siècle, cette structure compte donner une nouvelle vie à des monuments historiques ainsi qu’à des bâtiments remarquables afin d’y intégrer des logements.

«Nous souhaitons être reconnus comme l’opérateur qui propose une nouvelle vision de la réhabilitation», explique Yannick Bigeard, directeur général de Nouveau Siècle. Pour celui qui travaille dans cette activité depuis près de 25 ans, principalement au sein du groupe Histoire et Patrimoine, il était temps d’ancrer cette activité dans l’avenir, de s’appuyer sur le patrimoine et les savoir-faire d’hier sans oublier de créer les logements de demain. C’est tout naturellement au musée Carnavalet à Paris que Nouveau Siècle a souhaité effectuer son lancement. À défaut d’accueillir des logements, cette réalisation Bouygues marque cette volonté de respecter et sublimer le bâti d’origine tout en l’ancrant dans des pratiques actuelles.

Performance énergétique D au minimum

«Nouveau Siècle porte une triple promesse, explique Yannick Bigeard. Il y a la préservation du patrimoine, que ce soit le bâti ou les savoir-faire artisanaux que nous entretenons. Ensuite il y a la redynamisation des centres-villes, un sujet d’actualité avec le programme action cœur de ville. Et enfin, le respect de l’environnement. Par essence, la rénovation est écologique puisque nous économisons 50 à 70% de l’empreinte carbone en ne construisant pas ou très peu. Et nous allons plus loin, en visant une classe D au minimum pour le DPE de tous nos logements, en travaillant systématiquement avec un écologue, en privilégiant les matériaux de réemploi ou en prônant le retour des potagers.»

Le premier projet signé de cette marque Nouveau Siècle sera réalisé au cœur de la ville de Metz . Il s’agit de reconfigurer un bâtiment situé en plein centre-ville, qui abritait jusqu’alors un grand magasin sous enseigne Printemps. Tout en rénovant sa façade remarquable alternant grès des Vosges et pierre de Jaumont, le projet garantira la préservation des ornements et éléments architecturaux de valeur tout en créant 89 logements et 600m² de locaux commerciaux. L’occasion d’apporter du dynamisme en centre-ville et d’y attirer de nouvelles familles.

Après ce premier programme, les suivants seront lancés à Pau et Strasbourg tout en assurant que l’Île-de-France ne sera pas en reste. À terme, la société se fixe l’objectif ambitieux de commercialiser 700 logements par an. Il faut dire qu’entre moulins, casernes , châteaux, hôtels particuliers, manufactures etc., les réalisations architecturales remarquables à remettre au goût du jour ne manquent pas.