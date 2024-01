Ces maisons neuves loin du cliché de la villa moderne offrent un style Art déco

Qui dit maison neuve ne dit pas forcément propriété de facture moderne. Six villas ont été érigées dans le style Art déco à Salon-de-Provence.

Non, nous ne sommes pas dans les années 1920 ou 1930. Et pourtant, ces 6 villas neuves, qui viennent juste de sortir de terre à 5 minutes à pied du centre historique de Salon de Provence (13), ont toutes un style Art déco . On croirait presque voir Gatsby le Magnifique surgir de l’une de ces maisons. D’ailleurs elles sont toutes prénommées d’un nom de film de cette période: La rose pourpre du Caire , le Crime de l’Orient Express ou encore Mort sur le Nil . L’architecte Jacques Patingre a décidé de rénover un chef-d’œuvre original des années 1930, qui appartenait à un commerçant de Salon de Provence, classé au patrimoine de la commune, et de tout refaire à l’identique: les modénatures, la reprise des corniches, les grilles, les bow-windows et les garde-corps. Ainsi, la mémoire du lieu a été respectée.

On se retrouve avec une maison des années 30 rénovée de 140 mètres carrés. Sans compter les 6 autres villas de 105 à 135 mètres carrés érigées sur le terrain en friche, qui ont elles aussi un style Art déco. « J’ai revisité la période Art déco qui a touché les villes du monde entier. J’ai repris le vocabulaire architectural de l’Art déco que j’ai réinterprété de manière contemporaine. Les villas Art déco ont toujours un fronton, un pavé de verre, une partie courbe en opposition avec une partie droite, une surface vitrée, toujours en noir et en blanc », explique Jacques Patingre, de Provence Concept Projets au Figaro .

Des matériaux biosourcés

Comme le souligne Tristan Patingre, le fils de Jacques Patingre: « En puisant dans la mémoire du lieu, nous avons trouvé notre inspiration ». Un projet qui a remporté le Prix Spécial du Jury et la médaille d’or dans la catégorie Transformation du Tissu urbain existant - Constructeur, au Challenge de l’habitat innovant 2024 organisé par le Pôle Habitat-FFB. Le maire de Salon de Provence, Nicolas Isnard, a salué cette réalisation dont la commercialisation vient d’être lancée (la maison existante est affichée à 600.000 euros et les autres de 530.000 à 650.000 euros): « C’est un symbole d’un urbanisme qui se veut respectueux. Ici, on aurait pu faire du collectif mais ce n’est pas la ville que nous voulons. La ville que nous voulons, c’est une ville qui respecte l’existant ».

À l’heure où la rénovation de l’existant rentre dans les mœurs , l’îlot Art Deko conserve le patrimoine implanté depuis les années 30 et insère en plus une nouvelle typologie d’habitation. « Je me suis demandé comment on pouvait aujourd’hui requalifier le tissu urbain en centre-ville avec une architecture modérée? », s’interroge Jacques Patingre qui a décidé de recourir à des matériaux biosourcés comme de la terre crue, du chanvre du bois et de la laine de bois, à de la pierre ponce à 10 kilomètres de Salon, dans une démarche de circuit court. « Nous recensons 144 kilos par mètre carré de matériaux biosourcés, là où 82 kilos sont demandés par le label. Nous sommes largement au-dessus du standard », affirme-t-il. L’Ilot Art Deko comprend aussi 60% d’espaces verts et 40% d’emprise au sol.