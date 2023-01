Ces fenêtres remplies d’eau chauffent ou refroidissent les logements

Ces fenêtres fonctionnent comme un chauffe-eau solaire, en captant les rayons du soleil.

Et si vos fenêtres ne servaient pas uniquement à créer des puits de lumière dans votre logement ou à aérer les pièces? Des fenêtres contenant une fine couche d’eau entre les vitres peuvent absorber les rayons du soleil et ensuite refroidir ou réchauffer les murs de votre habitation. Cette idée pour le moins novatrice a été développée par une start-up britannique, Water-Filled Glass, rapporte le magazine d’architecture Dezeen .

L’eau réchauffée par les rayons du soleil est pompée par des tuyaux scellés et menée vers les zones les plus froides du bâtiment, par le biais d’un système situé sous le plancher. En absorbant la chaleur du soleil, le verre rempli d’eau limite également la quantité de chaleur qui pénètre dans le logement par les fenêtres, rendant ainsi la climatisation inutile. Cela fonctionne ainsi comme un chauffe-eau solaire, un capteur de chaleur, qui peut être utilisée pour le chauffage ou l’eau chaude. Un dispositif nettoie l’eau automatiquement mais des contrôles d’entretien sont requis une fois par an.

Des factures réduites de 25%

« Nous savons que mettre de l’eau dans la fenêtre ressemble à une idée complètement folle », a déclaré Matyas Gutai, fondateur de Water-Filled Glas à Dezeen . Folle oui, mais idéale pour les rénovations énergétiques des bâtiments existants puisqu’elle améliore le confort thermique, la consommation d’énergie et l’acoustique. La société assure même que le verre installé est plus clair, ce qui laisse mieux pénétrer la lumière du jour. « Les fenêtres sont responsables d’une grande partie de la consommation d’énergie de chauffage et de refroidissement, et c’est un élément omniprésent, c’est sur presque tous les bâtiments », poursuit-il. Matyas Gutai estime que les factures d’énergie peuvent être réduites de 25% grâce à cette technologie, en comparaison aux fenêtres standard.

Pour le moment, les premiers projets de la start-up sont en construction. Il s’agit d’un bâtiment industriel en Hongrie et d’un immeuble résidentiel aux États-Unis. Deux prototypes utilisant cette technologie ont été achevés, Water House 1.0, une petite cabane en Hongrie, et Water House 2.0, un pavillon à l’Université Feng Chia à Taiwan. La start-up a aussi développé un système pouvant être installé sur un vitrage déjà existant afin de ne pas être contraints de remplacer les fenêtres existantes . « Même si l’idée semble un peu folle au départ, je pense qu’il est important de penser à des alternatives à ce que nous avons. Nous avons donc des idées folles, mais nous ne sommes pas fous », conclut Matyas Gutai.