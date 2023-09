Ces communes qui allègent votre taxe foncière après une rénovation énergétique

Cette liste non exhaustive de 53 noms permet de découvrir les lieux proposant une exonération totale ou partielle pendant trois ans pour ceux qui lancent des travaux conséquents.

Ces dernières semaines, lorsqu’il était question de taxe foncière, c’était toujours pour évoquer de mauvaises nouvelles liées à sa flambée à travers la France. Prenant le contre-pied de cette tendance bien réelle, l’enseigne de rénovation énergétique Effy a choisi de dévoiler une liste de 53 communes où les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction significative de ces impôts locaux au terme de travaux de rénovation thermique. Selon les calculs de la société, ce coup de pouce fiscale permettrait de réaliser une économie moyenne de 1275€.

Peu de grandes villes

Concrètement, il s’agit d’une incitation fiscale proposée au plan national que les collectivités peuvent choisir de mettre en place jusqu’au 1er octobre 2023 (pour une application au 1er janvier 2024) pour pousser leurs habitants à lancer des travaux de performance énergétique des logements. La liste non exhaustive établie par Effy (sur la base des informations référencées sur les sites des agences départementales d’information sur le logement ou sur les sites des communes: délibération en conseil municipal, annonce...) compte bon nombre de petites communes mais aussi de grandes villes telles que Nantes, Chambéry, Caen et même Paris. Mais il est vrai que le dispositif n’est pas évident à appliquer dans la capitale, par exemple .

Le dispositif s’adresse aux propriétaires de logements achevés avant 1989 et leur offre une exonération partielle ou totale de la taxe foncière pendant 3 ans. Pour y prétendre, il faut engager au moins 10 000€ TTC de travaux (hors main-d’œuvre et avant intégration des aides à la rénovation énergétique) par logement au cours de l’année précédant la première année d’application de l’exonération. Si les dépenses sont étalées sur les 3 années précédant l’application de l’exonération, le montant par logement doit dépasser 15 000€ TTC (5 000€ par an).

Travaux éligibles

Quant au type de travaux éligibles, il s’agit d’isolation thermique, d’installation de fenêtres ou d’un chauffage fonctionnant aux énergies renouvelables (bois, panneaux solaires thermiques, pompe à chaleur air-eau et géothermique). Mais aussi l’installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire renouvelable, l’installation d’une VMC double-flux, la réalisation d’un audit énergétique ainsi que le raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid. Ces travaux doivent ensuite répondre aux critères de performance énergétique requis. Selon les calculs d’Effy, si ce dispositif était appliqué dans l’ensemble des villes de France, on pourrait (en cas d’exonération à 50%) gagner en moyenne (sur 3 ans) 1080€ à Paris, 1629€ à Marseille, 1532€ à Grenoble ou 1188€ à Lille, 1286€ à Pornichet, 954€ à Charleville-Mézières.

Découvrez ci-dessous une série de communes proposant ces exonérations, classées par régions et par département.

Auvergne-Rhône-Alpes

Isère: Eybens, Fontaine, Gières

Puy-de-Dôme: Ambert, Brassac-les-Mines, Mazaye, Pont-du-Château, Saint-Genès-la-Tourette, Saint-Sandoux

Savoie: Chambéry

Bourgogne-Franche-Comté

Haute-Saône: Vesoul

Bretagne

Côtes-d’Armor: Calorguen, Plouasne, Taden

Ille-et-Vilaine: Louvigné-du-Désert, Thorigné-Fouillard

Grand Est

Ardennes: Aiglemont, Charleville-Mézières, Damouzy, Gespunsart, Prix-lès-Mézières, Rimogne, Signy-le-Petit

Aube: Pont-Sainte-Marie

Bas-Rhin: Illkirch-Graffenstaden

Hauts-de-France

Nord: Armentières, Merckeghem, Nieurlet, Roubaix

Île-de-France

Essonne: Breuillet, Épinay-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Savigny-sur-Orge

Hauts-de-Seine: Chaville

Paris

Seine-et-Marne: Féricy, Pontault-Combault, Lagny-sur-Marne

Val-de-Marne: Maisons-Alfort

Normandie

Calvados: Caen, Isigny, Ouistreham

Nouvelle-Aquitaine

Corrèze: Ussel

Gironde: Canéjan, Pessac

Lot-et-Garonne: Villeneuve-sur-Lot

Occitanie

Haute-Garonne: Villeneuve-Tolosane

PACA

Bouches-du-Rhône: Lambesc

Pays de la Loire

Loire-Atlantique: Nantes, Pornichet

Maine-et-Loire: Beaucouzé

Sarthe: Bailleul