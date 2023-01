Ces chauves-souris pourraient faire capoter un projet immobilier

Des riverains ont déposé un recours contre un projet de construction à Noisy-le-Grand car des chauves-souris ont élu domicile dans le bois.

Nos amies les bêtes , au-delà de nous séduire par leur irrésistible charme, peuvent aussi mettre en péril des projets immobiliers. Ici, deux espèces de chauves-souris se sont installées dans un sous-bois à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis (93). Dès lors, des riverains ont déposé un recours le 5 décembre dernier contre un projet de construction à l’orée du bois, car ces chauves-souris sont des espèces protégées, rapporte Actu.fr .

Ce projet immobilier, mis en œuvre par le promoteur BNP Paribas Immobilier, devait permettre à près de 500 logements de voir le jour ainsi qu’une crèche. Mais c’était sans compter sur la pipistrelle commune et la pipistrelle Nathusias, les fameuses chauves-souris. L’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de Roissy-en-Brie et son district (Renard) a posé un détecteur d’ultrasons dans le bois Louis Lumière, qui s’étend sur 2 hectares, et a ainsi détecté la présence de ces animaux qui peuvent se cacher dans des espaces ne dépassant pas 1 cm de largeur. Une chouette hulotte, protégée en France depuis 1976, a aussi été observée dans le bois.

Un projet susceptible d’être modifié

Plusieurs espèces animales semblent s’être données le mot pour élire domicile dans cette forêt. Un conseiller municipal de Noisy-le-Grand, Vincent Monnier, affirme que le bois compte également 20 espèces d‘oiseaux nicheurs, 2 espèces de reptiles, 5 espèces de papillons de jour et 6 espèces d’insectes, dans un courrier adressé en fin d’année dernière à la Direction régionale de l’environnement, au préfet d’Île-de-France et au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Des chênes remarquables trouvent aussi refuge dans cette forêt, selon Vincent Monnier, qui qualifie le bois « d’espace de respiration ». Il a par ailleurs lancé une pétition contre le projet immobilier.

La mairie de Noisy-le-Grand assure quant à elle que des études d’impact menées par le promoteur sont en cours. « Elles seront ensuite soumises à l’autorité environnementale. Celle-ci rendra ses conclusions, puis une enquête publique sera ensuite organisée », assure-t-elle auprès d’Actu.fr. Avant de laisser entendre que le projet pourra être modifié en fonction des résultats de l’étude. Le permis de construire n’aurait pas encore été déposé selon elle. Les chauves-souris parviendront-elles à enterrer définitivement ce projet immobilier ou bien seront-elles délogées? Ce n’est en tout cas pas la première fois que des animaux retardent un projet immobilier. Il y a quelques années, la construction de 81 logements prévue à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne (94) avait été repoussée d’un mois pour évacuer nos amis... les hérissons qui occupaient les lieux.