Ces arrondissements parisiens les plus bruyants... et les plus silencieux

Certains arrondissements de Paris présentent des nuisances sonores des plus désagréables, mais certains offrent une atmosphère plus paisible. Découvrez lesquels dans notre article.

C’est bien connu, Paris est la ville la plus bruyante d’Europe, selon une étude du site comparatif de produits financiers Money en 2022. Que ce soit en raison du bruit des voitures ou bien de l’agitation des foules qui règne dans les bars et les restaurants, Paris est la reine des nuisances sonores. Mais quels arrondissements sont les plus bruyants et où espérer trouver un peu de calme ?

Sans surprise, le 18e arrondissement est le plus bruyant de la capitale, avec une intensité sonore de 59,1 décibels (dB), selon une étude du site de gestion locative en ligne Flatlooker , menée auprès de 1500 logements. « Le 18ème arrondissement est le plus bruyant de Paris, notamment du côté des quartiers de la Goutte d’or et de la Chapelle, du fait de la grande concentration de terrasses de restaurants et de bars », explique Nicolas Goyet, co-fondateur de Flatlooker.

Le 17e arrondissement fait également partie des mauvais élèves avec une intensité sonore de 56,5 décibels. « Côté 17ème, c’est précisément à Batignolles que l’on trouve l’environnement le plus bruyant dû à l’aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles », affirme Nicolas Goyet. Les bruits de construction ont augmenté l’intensité sonore.

Le 7e arrondissement, pourtant prestigieux, n’est pas bien classé non plus. L’intensité sonore qui y règne est notable: 55,7 décibels. En 2019, il faisait déjà partie du podium des mauvais élèves mais en 2020, en raison du confinement, l’intensité sonore avait chuté de manière spectaculaire : -12 décibels. La circulation était moins dense après la fermeture de la Tour Eiffel. Il retrouve sa place de mauvais élève en 2023. Le quartier du Gros-Caillou notamment présente de nombreuses artères très passantes. La circulation augmente donc le niveau de bruit.

Deux arrondissements offrent du calme

Cependant, l’intensité sonore varie selon l’emplacement du logement dans la copropriété. S’il donne sur un jardin ou sur une cour, l’intensité sonore moyenne mesurée par les équipes de Flatlooker dans Paris est de 37 décibels fenêtres fermées, 43,2 fenêtres ouvertes. S’il donne sur une route ouverte à la circulation, il a une intensité sonore moyenne de 38,4 dB fenêtres fermées et 48,5 fenêtres ouvertes.

Aucune inquiétude, toutefois, il est possible d’habiter dans un arrondissement paisible en plein Paris . Le 2e arrondissement notamment est présenté comme le lieu le plus calme de Paris, avec un niveau sonore de 42,3 décibels. « Le 2e arrondissement révèle l’intensité sonore la moins forte de Paris car la densité de population y est la plus faible de la capitale , souligne Nicolas Goyet.

Le 9e arrondissement tire aussi son épingle du jeu, avec 43,5 décibels. Ses quartiers sont plutôt résidentiels ce qui offre une sensation de calme. Des squares contribuent aussi à réduire le bruit. « Côté 9e, le maillage dense de petites rues favorise une intensité sonore peu élevée », conclut Nicolas Goyet.