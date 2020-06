Ces architectes espèrent mêler bureaux et stade de foot

Dans ce projet néerlandais réalisé pour la ville de Rotterdam, les architectes veulent combiner l'extension du stade avec la création de nouveaux lieux de vie et de travail.

Avec la forme rectangulaire du terrain de football et des tours implantés dans les quatre angles, on pourrait presque trouver à ce projet un petit air de la Bibliothèque François Mitterrand, à Paris. Ces plans conçus par le cabinet d'architectes néerlandais Moederscheim Moonen, sont prévus dans le cadre de la rénovation et de l'extension du stade municipal de Rotterdam qui accueille le club de deuxième division SBV Excelsior. Il s'agirait d'augmenter la capacité de cet équipement sportif, de 4300 à 6500 sièges, en en faisant, au passage, un «point de repère multifonctionnel» pour la ville de Rotterdam.

Le cabinet d'architectes qui travaille sur bon nombre d'infrastructures sportives, a voulu mêler dans son projet les préoccupations de club de foot autant que les envies de développement de la municipalité. D'où ces tours à usage mixte surmontées d'un toit végétalisé qui s'élèvent au-dessus du terrain de jeu. Ces bâtiments «multifonctionnels» pourraient accueillir des usages commerciaux et récréatifs, voire résidentiels. Dans ce dernier cas, mieux vaut prévoir des occupants fans du ballon rond.

Intégration urbaine

Comme cela se pratique dans bon nombre de projets actuellement, les architectes ont planché sur un véritable morceau de ville en tenant compte des solutions à apporter en termes de mobilité, en veillant à mixer divers usages tout en proposant une utilisation équilibrée de la verdure et des espaces de loisirs existants. Une façon d'intégrer pleinement le stade dans le tissu urbain de la ville plutôt que de le reléguer à l'écart. Un projet de développement qui se trouve maintenant entre les mains du conseil municipal de Rotterdam.