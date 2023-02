Ces appartements parisiens de luxe qui font craquer les Américains

Entre dollar fort et taux d’intérêts plus faible qu’aux États-Unis, la clientèle américaine revient en force à Paris. Pour acheter des appartements de millionnaire ou des nids douillets façon Emily in Paris.

Cette fois-ci, ils sont bel et bien de retour! Les acheteurs américains qui avaient disparu par la force des choses du marché immobilier haut de gamme parisien opèrent depuis quelques mois un retour en fanfare dans les plus beaux secteurs de la capitale. Un retour d’autant plus apprécié des professionnels de ce secteur que les Français qui avaient pris le relais durant la crise sanitaire commencent à se faire plus discrets. Dans les 6e et 7e arrondissements notamment, les acheteurs étrangers pèsent désormais 20% du marché et plus on monte dans la gamme de prix, plus les Américains sont présents.

Le groupe Junot qui vient de présenter son bilan annuel, enregistre ainsi un bond de 65% de ses acheteurs étrangers en 2022, les États-Unis comptant à eux seuls pour 21% (loin devant les 11% de l’Italie) du total des étrangers. Et sur l’ultra-luxe avec ses ventes dépassant les 4 millions d’euros, la clientèle étrangère pèse 50% dans ce réseau et les Américains sont clairement surreprésentés. Avec un taux de change qui n’a jamais été aussi favorable au dollar (1$ = 0,9 € en février 2023) et des taux d’intérêts fixes à 3% contre 6% voire 7% en variable chez eux, la situation est plus que favorable. «Ils ont parfois l’impression que c’est la période des soldes» , résume Thibault de Saint-Vincent, président du réseau Barnes.

«Avec la croissance supérieure à la nôtre qu’ils connaissent ces dernières années, cela crée un effet richesse, souligne Sébastien Kuperfis, président de Junot. C’est d’autant plus fort qu’ils ne sont pas impactés par le resserrement du crédit puisque 80% de nos acheteurs américains n’ont pas recours à un prêt.» Mais que viennent-ils donc chercher dans la capitale? Toujours la même chose: un bien ancien, dans un quartier typiquement parisien, pour en faire un pied-à-terre ou un investissement. Mais avec les difficultés actuelles à faire des travaux, ils sont plus attachés que jamais à ce qu’ils appellent des «turn key apartment» dans la langue de Shakespeare, ces logements «clé en main», habitables de suite avec tout le confort.

Les jeunes aussi

Dans ces conditions, pas étonnant que pour ces biens d’exception, ils soient prêts à débourser 30.000€/m² voire plus (cf notre diaporama) . On retrouve donc bon nombre d’appartements bourgeois des meilleurs secteurs de la rive gauche ou du Triangle d’or dans des immeubles historiques et à des tarifs dépassant souvent largement les 4 millions d’euros. «Mais il y a aussi une clientèle plus jeune qui souhaite s’offrir un petit bout de la capitale, dans sa version idéalisée par la série Emily in Paris» , rappelle Nicolas Pettex-Muffat, directeur général de Daniel Féau. Son enseigne a ainsi pu vendre à cette clientèle américaine aussi bien un appartement de 310 m² rénové dans le 6e pour 10,5 millions d’euros qu’un duplex de poche de 28 m² pour 695.000 euros. Mais il est vrai que ce dernier présente deux atouts coup de cœur: un immeuble mythique ayant accueilli des artistes aussi célèbres que Modigliani, Gauguin ou Mucha et un incroyable toit-terrasse avec vue sur les monuments de Paris.