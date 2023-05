Ces 7 villas avec plage privée pris en grippe par les indépendantistes corses

Le parti indépendantiste Core in Fronte a dénoncé un projet immobilier composé de 7 villas qui devait voir le jour à Porto-Vecchio. La mairie n’a pas reçu de demande de permis de construire.

Des villas avec plage privée avec ponton, piscine, salle de sport et cabane de massage à Palombaggia, à Porto-Vecchio, en Corse . Sur le papier, le projet «Paradisu di a Baia» fait rêver. Son prix, un peu moins: 17.000 euros le mètre carré. Les sept villas ne verront sûrement pas le jour, le projet ayant été dénoncé sur les réseaux sociaux par le parti indépendantiste, Core in Fronte, comme le rapporte France 3 .

«Un bronze cul pour nantis»

« Il est grand temps que la Corse soit dotée d’une politique et de moyens de régulation pour mettre un terme à cette course spéculative effrénée. Cette situation écarte les Corses du droit au logement et du droit à vivre dignement sur leur terre », dénonce-t-il. Avant d’ajouter: « Elle fait de notre pays un bronze cul pour nantis ». Toutefois, ce projet immobilier semble être passé sous le radar de la municipalité de Porte-Vecchio qui assure que « l’avant-projet 2023 «Paradisu di a Baia», [est] inconnu des services de la commune », dans un communiqué publié mardi 23 mai.

En effet, le projet n’aurait donné lieu à aucun dépôt de permis de construire. Dans tous les cas, le programme n’est pas en bonne voie. « L a commune, si elle est sollicitée formellement, n’entend délivrer aucun permis sur ce site, dans le cadre actuel (RNU) ou futur (PLU) ». La municipalité en profite pour glisser un tacle aux propriétaires de résidences secondaires. « La commune ne laissera à aucun moment un établissement hôtelier être vendu à la découpe et devenir une résidence secondaire ». Les résidences secondaires sont mal vues par les habitants. Les continentaux sont désignés comme responsables de l’envolée des prix. Plusieurs dizaines de maisons de vacances ont d’ailleurs été touchées depuis un an par des incendies criminels.

La mairie n’a que moyennement apprécié les méthodes de Core in Fronte. « En revanche, sur la forme, et puisque nous avons été publiquement interpellés, sur un projet dont nous n’avions pas pris connaissance, il eut été préférable, comme le font bon nombre de militants et acteurs associatifs, de se rapprocher préalablement des services de la commune ».