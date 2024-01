Ces 5 techniques pour détecter des vices cachés lors d’une visite

Comment détecter des défauts non apparents lors d’une visite immobilière afin de ne pas se retrouver avec un appartement bourré de vices cachés?

Émilie, 40 ans, a vu son rêve partir en fumée lorsqu’elle a découvert plus de 20 vices cachés dans la maison qu’elle venait d’acheter à Vitry-sur-Seine (94), qui semblait pourtant parfaite en tous points. Qu’est-ce que ce fameux vice caché? « Un vice caché n’est pas dissimulé mais il est non apparent. Le vendeur peut être de bonne foi et ignorer le vice caché au moment de la vente. Il peut aussi être peu scrupuleux et en avoir connaissance mais c’est plus rare », définit Olivier Arditti, expert immobilier Homeloop à Paris, qui propose notamment une offre d’achat instantanée aux vendeurs. Homeloop achète comptant un bien, ne peut pas se rétracter comme un particulier mais en contrepartie, la société achète le logement à 85-90% de sa valeur. Un vice caché peut prendre de nombreuses formes: sinistre, dégât des eaux, problème structurel d’un immeuble comme l’affaissement d’une charpente ou de la toiture. Comment déceler la présence de vices cachés qui sont donc par essence non apparents avant de signer le compromis de vente?

Procéder à une visite minutieuse du bien

Lorsque l’on visite un bien, on est tenté de vérifier qu’il coche tous nos critères: la présence de 3 chambres et pas une de moins, celle d’un balcon où bronzer l’été ou encore l’installation d’une cuisine dernier cri tout équipée mais pas forcément d’inspecter les moindres recoins. « Une visite minutieuse du logement c’est la meilleure manière d’anticiper des vices cachés. Il ne faut pas juste regarder l’état général de l’appartement mais regarder l’état de la plomberie, de l’électricité », recommande Olivier Arditti.

Si vous repérez le moindre élément étrange comme des cloques sur la peinture, un mode de chauffage vétuste ou une fissure, posez-vous des questions. Une fissure esthétique due à de la peinture qui a séché trop vite ou au temps qui passe ne dépassera pas 1 millimètre. Dès qu’elle mesure plus de 3 millimètres, c’est un point de vigilance. Il y a de grande chance que ce soit une fissure structurelle. « Si le plancher n’est pas droit, la question d’un affaissement se pose. De même si on remarque une toiture en mauvais état de l’extérieur, il faut interroger le vendeur sur l’étanchéité du logement, mettre en perspective l’extérieur et l’intérieur d’un bien », souligne Olivier Arditti qui invite les acquéreurs à observer, à ne pas se censurer. Il est essentiel d’aller visiter les sous-sols, les caves, révélateurs de la qualité du bâti.

Poser des questions au vendeur

Lors de la visite de la maison, demander au vendeur d’accéder aux combles pour vérifier l’état de la charpente. Ouvrez les portes, les fenêtres, utilisez tous les équipements pour vérifier leur fonctionnement, comme le suggère Homeloop. N’ayez de cesse d’interroger le vendeur sur l’état de sa propriété: avez-vous déjà eu une fuite d’eau? Comment fonctionne le chauffage? Vérifiez en même temps l’état du chauffage. Ne vous fiez pas qu’aux réponses du vendeur. « Il n’y a pas de mauvaise question, il faut être curieux et poser un maximum de questions , ce n’est pas anodin d’acheter un bien immobilier, c’est l’acte d’une vie. Il faut se montrer diligent », conseille Olivier Arditti.

Se faire accompagner par des proches

Si vous visitez le bien accompagné d’un de vos proches, ce dernier sera moins focalisé sur le charme du logement et aura plus à cœur de vérifier son état et de vous alerter sur ses défauts. « On est toujours plus diligent à deux que tout seul. Pour les primo accédants, il est préférable de se faire accompagner par quelqu’un de spécialisé dans l’immobilier », suggère Olivier Arditti.

Lire les diagnostics

Le vendeur est obligé de vous fournir des diagnostics immobiliers sur l’amiante, la performance énergétique, la présence de plomb, de termites... Lisez les attentivement même si cela vous paraît long et rébarbatif. Si un défaut est inscrit dans un des diagnostics et que vous ne le remarquez qu’après la vente, il ne pourra pas être considéré comme un vice caché puisqu’il vous a été signalé avant la vente. Nexity prend l’exemple d’une maison que vous avez achetée et vous prévoyez de changer les interrupteurs et les prises. L’électricien vous annonce toutefois que l’installation électrique n’est pas reliée à la terre. « Bien que vous ne soyez pas électricien le législateur considère que vous avez été informé de cette anomalie au moment de la vente dans le cadre du diagnostic de l’installation intérieur d’électricité. Vous ne pourrez donc pas prétendre à une garantie contre les vices cachés », explique le promoteur.

Olivier Arditti recommande également de demander les procès-verbaux des dernières assemblées générales, « un problème structurel de l’immeuble peut être mis en avant par la copropriété ou des nuisances sonores faisant l’objet de plaintes récurrentes . Quand on visite une heure un bien, on ne peut pas s’apercevoir des nuisances sonores ».

Faire appel à un professionnel de l’immobilier

S’entourer d’un professionnel permet de bénéficier de l’œil aguerri d’un spécialiste en immobilier. « Au risque de prêcher pour ma paroisse, nous avons un devoir d’information des clients », tient à préciser Olivier Arditti qui assure qu’en tant qu’acheteur et revendeur de bien, Homeloop ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés. Faire appel à un expert en bâtiment aussi permet une étude poussée du logement même si cela a un coût. Vous voilà armés pour détecter le moindre vice caché et ne pas vous faire avoir lors de l’achat de la maison de vos rêves.