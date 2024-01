Ces 10 biens à vendre en Seine-Saint-Denis dépassent le million d’euros

Le luxe n’est pas réservé uniquement à Paris intra-muros. La Seine-Saint-Denis aussi voit fleurir sur son territoire des biens d’exception.

La Seine-Saint-Denis (93) ne cesse de faire parler d’elle. Elle accueillera certaines épreuves des Jeux Olympiques 2024 comme la natation par exemple dans son tout nouveau centre aquatique. Ce territoire aux portes de Paris offre des prix attractifs, aux alentours de 4200 euros le mètre carré . De plus, la ligne 14 du métro sera prolongée jusqu’à Saint-Denis, transformant le département en un territoire encore mieux desservi. Même les réseaux d’immobilier de luxe semblent s’intéresser au «9-3», comme Espaces Atypiques, spécialisé dans les propriétés hors normes, qui vient d’y ouvrir une antenne. Des biens à vendre dépassent le million d’euros en Seine-Saint-Denis. Le Figaro en a sélectionné dix.

Une maison avec son jardin fruitier à Bagnolet pour 1.090.000 euros

Cette maison des années 50 a été entièrement refaite. D’une surface de 140 m², elle s’étend sur 4 niveaux et se compose de deux entrées, de 4 chambres, de trois toilettes et d’une dépendance de 24 m², d’un cabanon et d’une petite cour. La maison est habitable en l’état, nul besoin de prévoir des travaux. Un jardin fruitier sans vis-à-vis complète le bien.

Un appartement avec une terrasse de 380 m² à Bagnolet pour 1.120.000 euros

L’immense terrasse de plain-pied de cet appartement à Bagnolet constitue son véritable point fort. Elle est même presque quatre fois plus grande que l’appartement: elle mesure 380 m² et l’appartement, 105 m². Le séjour avec cuisine américaine donne sur cette terrasse. L’espace extérieur compte de plus en plus aux yeux des Français depuis le confinement. Une commune voisine, Saint-Ouen, impose un espace extérieur dans chaque logement neuf, dont la surface varie selon sa typologie (de 3 m² pour les T1 et T2, de 5 m² pour les T3, de 7 m² pour les T4 et de 9 m² pour les T5).

Un appartement le long du canal de l’Ourcq pour 1.135.000 euros

Profitez d’une terrasse avec vue sur le canal de l’Ourcq, près du Parc de la Villette, à Pantin, dans cet appartement en parfait état de 109 mètres carrés. Construit en 2017, il bénéficie de quatre chambres, de deux salles d’eau, de deux toilettes. Un parking complète l’immeuble.

Un loft sur un même plateau à Montreuil pour 1.150.000 euros

La particularité de ce loft d’architecte de 138 mètres carrés c’est qu’il est modulable à souhait . Les 5 pièces sont disposées sur un seul et même plateau et peuvent donc être aisément réorganisées. L’entrée et la pièce principale font 60 mètres carrés. La cuisine ouverte est située en face de la salle à manger et du salon. Deux dégagements desservent les trois chambres.

Un ancien hôtel particulier à Neuilly-Plaisance pour 1.312.000 euros

Un ancien hôtel particulier de 175 mètres carrés édifié en 1885 à Neuilly-Plaisance , à 10 minutes à pied du RER A, c’est exceptionnel. La demeure construite sur 1131 mètres carrés de terrain offre une cave à vin, une salle de billard, ainsi qu’une buanderie. L’escalier en chêne, la grille en fer forgé et les moulures rappellent sa fonction première d’hôtel particulier. Il cherche preneur pour plus de 7000 euros le mètre carré. Un montant qui ne comprend pas les frais de rénovation à prévoir pour redonner son lustre d’antan à cette prestigieuse adresse.

Une maison de 241 mètres carrés à Noisy-le-Grand pour 1.365.000 euros

Dans cette maison, rien que la pièce de vie dotée d’une belle cheminée mesure 75 mètres carrés . Le sous-sol est immense, il comprend un garage, un atelier de bricolage, une buanderie et une salle de jeux. Le terrain de 1490 m² promet de belles balades. Le tout à acquérir pour 1.365.000 €, soit 5600 euros le mètre carré.

Un loft et son rooftop pour 1.395.000 euros à Montreuil

Cet ancien bâtiment industriel comprend un loft de 231 mètres carrés avec un rooftop de plus de 30 mètres carrés sans aucun vis-à-vis. Le séjour lumineux de 65 mètres carrés comprend une mezzanine de 35 mètres carrés qui offre un accès au rooftop. Une suite parentale avec salle de bains, dressing, salle d’eau, buanderie et toilette indépendante complète le bien.

Une maison avec véranda aux Lilas pour 1.435.000 euros

Une véranda de 68 mètres carrés s’ajoute à cette maison contemporaine de 141 mètres carrés, située à proximité de la Mairie des Lilas, du métro et des commerces. D’autres espaces extérieurs sont également accessibles comme la cour végétalisée de 38 mètres carrés ou la terrasse. De plus, le prix du bien a baissé de 4% depuis la mise en ligne de l’annonce.

Un loft climatisé aux Lilas pour 1.450.000 euros

Ce loft de plus de 200 mètres carrés comprend un séjour climatisé, deux chambres de 20 mètres carrés chacune, avec leur propre salle de bains ainsi qu’une troisième chambre en souplex, de 22 m², avec sa propre salle de douche. Une véranda de 23 mètres carrés complète le bien. Une terrasse et un jardin de 179 mètres carrés ornent aussi le loft.

Une maison de 15 pièces à Villepinte pour 1.590.000 euros

C’est une demeure démesurée qui ne compte pas moins de 15 pièces et plus de 500 mètres carrés. La maison s’étend sur deux étages de 200 m² chacun. Une dépendance de trois pièces complète le bien ainsi qu’un garage pouvant abriter trois véhicules. Le terrain de 4705 m² comprend un jardin arboré et il reste encore de l’espace pour construire une piscine ou un court de tennis.