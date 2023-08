Ce village provençal méconnu qui plaît aussi aux acheteurs immobiliers

Le petit village de Mazan commence à attirer les acquéreurs alors qu’il a longtemps été dans l’ombre de communes plus réputées. Ses prix plus attractifs jouent en sa faveur.

Gordes. Ce petit village du Vaucluse (84), classé parmi les plus beaux de France, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, n’en finit pas de faire des émules. La saison 3 de la série Netflix Emily in Paris a conduit la jeune femme à Bonnieux et à Gordes, augmentant encore la popularité de la commune. « Gordes, c’est nos Champs-Élysées à nous en Provence. Il s’apparente un peu à Saint-Tropez ou Saint-Paul-de-Vence. La maison Ladurée (NDLR boutique haut de gamme spécialisée dans les macarons) s’est installée à Gordes. Le village compte même un palace alors qu’on en trouve que 26 en France », assure Pascal Danneau, directeur de Provence Luberon Sotheby’s International Realty.

Pour les portefeuilles un peu plus serrés, un village moins connu mais tout aussi charmant , celui de Mazan, à une demi-heure en voiture de Gordes, attire aussi des acheteurs. « Mazan est plus authentique et plus décontracté. On subit moins les affres du tourisme. Même si sa notoriété n’est pas la même que celle de Gordes, Mazan bénéficie du même ensoleillement que Gordes, du même réseau ferroviaire et aéroportuaire, mais avec des prix immobiliers plus accessibles », souligne-t-il. Les tarifs sont entre 30 et 40% moins élevés à Mazan qu’à Gordes. Pascal Danneau a d’ailleurs remarqué que la plupart du temps les acquéreurs ne négocient pas les prix à Mazan car le marché leur semble plus accessible.

Un mas pour 1,3 million d’euros

On compte aussi plus de domaines viticoles du côté de Mazan , un bon retour sur investissement donc. « Ce n’est parce qu’on est à Mazan et plus à Gordes qu’il y a des bicoques. On retrouve des châteaux, des domaines viticoles, des chais », affirme le directeur de Provence Luberon Sotheby’s International Realty. « On a vendu un vieux mas de 300 m² au milieu des vignes, à 5 minutes du centre-ville de Mazan, avec piscine, à 1,35 million d’euros, à des Lyonnais, qui le proposent désormais en location (pour 7500€/semaine environ) . On accède par un petit chemin à la propriété comprenant 5 chambres, c’est vraiment du slow living. Un mas du même acabit serait parti autour de 2 millions , voire 2,2 millions d’euros à Gordes », cite Pascal Danneau comme exemple.

Mazan est également plus proche que Gordes du mythique Mont Ventoux , réputé pour être une des ascensions les plus difficiles à gravir du Tour de France, pour les passionnés de vélos. Mazan n’est toutefois pas classé contrairement à Gordes mais le village prend place dans un parc régional comme son voisin. Mazan connaîtra-il la même destinée que Gordes? « L es terres ne sont pas riches, le village est perché en hauteur et dispose de peu d’eau et donc de peu de champs à cultiver. Il est très pauvre et personne ne voulait y habiter dans les années 50 . C’est ce qui a préservé ce rocher. Des gens sont ensuite venus le faire briller », résume Pascal Danneau.