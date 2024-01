Ce village normand crée des logements à 10.000 €/m² dans son ancien temple

Dans la commune normande de Houlgate, la vue sur mer n’a pas de prix. Les quatre logements qui verront le jour dans l’ancien temple protestant tombé en désuétude cherchent preneur pour 10.000 euros le mètre carré.

« La mer qu’on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d’argent. » Charles Trenet ne croyait pas si bien dire lorsqu’il chantait cette chanson. À Houlgate, petite commune de 1700 habitants dans le Calvados (14), les prix de l’immobilier s’affolent en bord de mer. Les logements situés plus loin de la Manche affichent des prix au mètre carré aux alentours de 4300 euros mais en bord de mer, les prix atteignent facilement les 10.000 euros. C’est le cas de l’ancien temple protestant transformé en logements, à vendre entre 9000 et 12.000 euros le mètre carré.

« Les logements sont sur le sable, en première ligne, sans route à traverser. Ce sont les tarifs qui s’appliquent pour des appartements neufs face à la mer à Houlgate, c’est cohérent », justifie Charles Hyvonnet, négociateur Orpi à Villers-sur-Mer. Il faut reconnaître que chaque logement aura vue sur mer et sera doté d’un extérieur: un rez-de-jardin pour la maison de 108 mètres carrés et pour un des appartements et un balcon face à la mer pour les deux appartements en étage. Un atout qui n’a pas été simple à mettre en place. « Le bâtiment devait préserver son aspect et son allure donc le promoteur a dû échanger avec l’architecte des bâtiments de France pour faire en sorte que la préservation de l’aspect extérieur soit compatible avec l’aménagement des appartements », explique le négociateur Orpi.

Un séjour cathédrale

De plus, l’appartement situé au deuxième étage disposera « d’un séjour cathédrale au sens propre du terme », comme le relève Charles Hyvonnet, grâce à la hauteur sous plafond vertigineuse de l’ancien temple protestant. L’ancien temple comprendra un seul logement par niveau, ce qui promet calme et tranquillité aux futurs habitants. Les acquéreurs profiteront aussi de grandes surfaces: les appartements mesurent entre 136 et 165 mètres carrés chacun. Quant à la maison, qui occupera l’ancien presbytère, elle s’étendra sur 3 niveaux et comprendra un ascenseur. Elle bénéficiera d’une double exposition, nord côté mer et sud côté soleil. La résidence La Frégate sera livrée en 2026 mais la commercialisation a déjà été lancée. Pour le moment, des demandes de résidences principales et secondaires ont été effectuées.