Ce téléphérique de Haute-Savoie a retrouvé une nouvelle jeunesse

Réalisation emblématique de l’architecture moderniste, le téléphérique du Salève a eu droit à une cure de jouvence entre réhabilitation et nouveaux usages quasiment un siècle après sa conception.

Par ces températures caniculaires, rien de tel qu’une promenade en montagne. La découverte du mont Salève, en Haute-Savoie juste en face de la frontière suisse, via son téléphérique cumule les avantages. Outre sa facilité d’accès et son panorama époustouflant sur le lac Léman qui lui vaut son surnom de «balcon de Genève », l’endroit offre également une vraie découverte architecturale. Nef perchée sur un immense pont en béton armé, cette infrastructure est en effet une réalisation majeure de l’architecte suisse Maurice Braillard (1879-1965). Une œuvre moderniste, inscrite au titre des Monuments Historiques du 20e siècle mais qui avait besoin d’une bonne restauration.

Inauguré le 23 août 1932, le téléphérique est rapidement perturbé par la Seconde guerre mondiale avant de décliner face à l’essor de la voiture individuelle, ce qui poussera à abandonner cet équipement vétuste et déficitaire en 1975. Ce n’est qu’en 1984 que le téléphérique rouvre après des travaux de modernisation et d’importantes transformations du bâtiment. Il renoue alors avec le succès, transportant près de 300.000 passagers en 2017. Et pour maintenir cette dynamique, le Groupement local de coopération transfrontalière du téléphérique du Salève (mêlant collectivités françaises et suisses) propriétaire des lieux a décidé d’une rénovation complète de l’équipement pour élargir encore son usage.

«Habiter mieux»

Au terme de 2 ans de travaux pour un budget de 12 millions d’euros, l’ouvrage a repris progressivement du service depuis la fin 2023. La réhabilitation des bâtiments a quant à elle été livrée en 2024 et assurée par l’agence française Devaux&Devaux Architectes. «Habiter mieux ce qui a déjà été construit» , tel était le mot d’ordre de ce chantier selon David Devaux. Si les façades d’origine de la gare haute ont été restaurées pour retrouver le béton brut d’origine, la plateforme d’arrivée des cabines a été modifiée. Par ailleurs, les terrasses ont été rendues accessibles au public et un restaurant panoramique, resté inachevé depuis la mise en service du téléphérique, a enfin été créé. Ce dernier devrait d’ailleurs ouvrir ses portes en septembre.

Au final, ce site touristique s’adapte avec ces évolutions à des usages retrouvés et renouvelés, comme la randonnée, le parapente ou la varappe. Ce site qui avait vu historiquement arriver les précurseurs de l’escalade sportive dispose désormais d’un nouveau mur d’escalade de 20 m sur le pignon ouest de la gare haute. Il offre aussi une salle d’exposition qui promet de sensibiliser les visiteurs à l’histoire du patrimoine régional et à la fragilité de son environnement. Une scénographie immersive où se révèle la morphologie des paysages des Alpes et du Jura , l’histoire de cette montagne transfrontalière ainsi que sa faune et sa flore spécifiques.