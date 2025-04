Ce qui change en 2025 pour les dons aux associations / iStock.com - Halfpoint

De 66 % à 75 % de réduction pour certaines associations

Comme le sait chaque contribuable, particulier ou entreprise, les dons aux œuvres, organismes d'intérêt général ou associations d'aide aux personnes ouvrent doit à des réductions de l'impôt sur le revenu. La loi de finances pour 2025, publiée au JO le 15 février dernier, a apporté quelques modifications à cette mesure fiscale. Jusqu'à la crise sanitaire, les dons "Coluche" effectués aux organismes fournissant des repas aux personnes en difficulté permettaient aux donateurs de bénéficier d'une réduction de 66 % des versements, à hauteur d'un plafond revalorisé chaque année (622 € pour 2024 et 633 € pour 2025). Suite à la période Covid, la réduction a été portée à 75 % et le plafond maximum à 1 000 €. Ce dispositif s'est appliqué pour les revenus 2021, 2022 et 2023, et était prorogé jusqu'en 2026. Quant aux organismes venant en aide aux personnes en difficulté, une réduction d'impôt de 75 % s'applique depuis 2006, avec un plafond porté à 1 000 € depuis 2020. La Commission mixte paritaire pour le budget 2025 vient de pérenniser ce plafond de 1 000 € pour les dons à ces deux types de structures. Cette limite maximum devient donc de droit commun. La nouvelle loi étend l'éligibilité de la réduction de 75 % aux dons aux associations chargées d'accompagner les personnes victimes de violence domestique.

Une réduction de 66 % pour les dons dépassant 1 000 €

Pour les dons de plus de 1 000 € effectués par des particuliers jusqu'au 31 décembre 2024 au profit d'associations d'aide aux personnes en difficulté, la loi ne change pas. La somme dépassant ce plafond permet de bénéficier d'une réduction de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur. Si les dons dépassent cette limite de 20 % sur une année, le surplus est reportable sur cinq ans. La réduction de 66 % s'applique également aux organismes à caractère philanthropique, éducatif, social, scientifique, humanitaire, culturel, sportif ou familial, ainsi qu'aux structures qui participent à l'égalité hommes-femmes, à la défense de l'environnement, à la valorisation du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques en France, au pluralisme de la presse (depuis 2015 pour ces dernières). Les fondations pour la conservation du patrimoine ouvrent également droit à une réduction de 75 % pour les dons qui contribuent au financement d'études et de travaux de restauration d'édifices religieux dans les petites communes. Le plafond maximum de 1 000 € de dons s'applique là aussi, mais les donateurs sont exemptés de la limite de 20 % du revenu imposable.