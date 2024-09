Ce prestigieux haras normand est à vendre près de 27 millions d’euros

La famille de l’armateur grec Stavros Niarchos a décidé de se séparer de cet écrin de 325 hectares dont elle était propriétaire depuis 45 ans.

C’est une histoire normande de près d’un demi-siècle qui est en train de s’achever. Après quatre décennies d’élevage dans l’Orne (61), la famille de l’armateur Stavros Niarchos, décédé en 1996, qui a prévu de réorganiser ses activités équestres à l’étranger, a décidé de se séparer de son fief français qu’elle possédait depuis 1979. « C’est un déchirement pour eux car ils n’étaient pas habitués à vendre et qu’ils avaient un attachement fort à ce haras qui était aussi un haut lieu de réunions familiales », confie au Figaro Cyrille Maupas, directeur des bureaux normands de Sotheby’s (Deauville, Pays d’Auge, Rouen et Bayeux).

Situé à Neuvy-au-Houlme, à moins de 50 kilomètres au sud de Caen (Calvados) et 15 min de Falaise où se trouve le château de Guillaume Le Conquérant, l’un des plus grands haras du monde, dédié aux galopeurs, a vu sept jockeys remporter le prestigieux Prix de l’Arc de triomphe . En 2015, la famille Niarchos a entièrement rénové le château de 640 m² qui se trouve au cœur du haras.

Des «grands patrons français» intéressés

Autour de cet édifice du 18e siècle, les futurs acheteurs pourront compter sur un parc de 5 hectares. Le domaine comprend également deux autres demeures de « grand standing » - 525 et 235 m² - ainsi que 23 logements répartis sur l’ensemble de la propriété pour les invités et le personnel. Les actuels propriétaires ont également agrandi le haras: des terres, des écuries ainsi qu’une piste d’entraînement ont été ajoutées au domaine. Par ailleurs, les paddocks sont ainsi pourvus d’écuries comportant environ 200 boxes situés sur la propriété principale.

Les futurs acheteurs pourront ainsi acquérir une « somptueuse demeure historique et une installation hippique de renom mondial, digne d’un «Wellington International» (ville de Floride reconnue comme la capitale mondiale de l’équitation)». Quels profils d’acheteurs? « Nous sommes actuellement en discussions orales avec des grands patrons français qui sont à la recherche d’un certain art de vivre dans une propriété d’exception , affirme Cyrille Maupas. Certains ont des envies de permaculture ou de vignes et pourraient exploiter différemment les terres. » Mais les actuels propriétaires seront « vigilants » à ce que le domaine reste « un lieu chargé d’histoire » et lié à l’équitation. C’est pourquoi des acheteurs connaisseurs du monde équin qui veulent « perpétuer les réussites du haras et associer de multiples activités équines à une activité hôtelière comme je l’imagine », pourraient aussi remporter la mise.