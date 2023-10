Ce presbytère ne va pas être vendu au plus offrant, à Angers

La municipalité d’Angers se sépare du presbytère Saint-Joseph. Lors d’une vente interactive, l’offre retenue n’a pas été la plus élevée, ce que dénoncent les détracteurs du projet.

Le sort du presbytère Saint-Joseph à Angers, de style néogothique, fait polémique. Une vente interactive a été organisée en juillet dernier et 12 candidatures ont été enregistrées et validées par le notaire. Mais le bien de 344 m² sur un terrain de 1370 m² ne sera pas cédé au plus offrant, ce que dénoncent des conseillers municipaux d’opposition du groupe Aimer Angers. Ils voteront contre la délibération qui sera soumise au conseil municipal le 30 octobre. Ce vote est censé autoriser la vente au prix défini et dans les conditions fixées par la majorité.

Effectivement, le presbytère inoccupé depuis plusieurs années va être vendu à plus d’1,4 million d’euros à un couple d’Angevins alors qu’une offre de plus d’1,5 million d’euros avait été déposée. La proposition la plus élevée avait pour but de réaliser plusieurs logements sur le site alors que l’offre acceptée (qui était la troisième meilleure offre) a pour projet de conserver le bien en un seul bloc et de ne pas le diviser en plusieurs lots.

La mise à prix avait été fixée à 773.900 euros. Chaque offre devait être supérieure à la précédente de 5000 euros. « Le delta de prix entre la meilleure offre et la troisième meilleure offre est marginale. Le prix de l’offre retenue est le double de celui de la mise à prix, donc pour la collectivité, ce n’est pas un renoncement très important sur la valorisation », ajoute Roch Brancour, l’adjoint au maire d’Angers, chargé de l’urbanisme.

« La crise du logement est partout . À Angers, la population étudiante est exponentielle . La municipalité nous oppose que si le presbytère avait été découpé en plusieurs logements, ces derniers seraient peu accessibles financièrement comme le presbytère est situé près d’un des lycées les plus réputés d’Angers. Mais cela ferait plus de logements et enrichirait l’offre », reproche Bruno Goua, conseiller municipal (DVG), contacté par Le Figaro . Ainsi, deux personnes emménageront dans un bien de plus de 300 m² qui compte 13 chambres alors que pour Bruno Goua, plusieurs personnes pourraient profiter du presbytère.

Préserver l’intégrité du presbytère

La mairie dénonce « une fausse polémique » et se défend: «C e n’est pas sur ce genre de dossier qu’on peut prétendre apporter des réponses au problème du logement à Anger s». Selon lui, la restauration et la vente à la découpe de ce type de biens patrimoniaux rendraient le bien accessible à une frange très limitée de la population angevine et non pas à la classe moyenne et à la classe modeste. « On a mis le bien en vente en précisant dès le début que seraient privilégiés les acquéreurs qui ne diviseraient pas le presbytère car il a un caractère patrimonial important avec une cour. On souhaite maintenir l’intégrité du bien et éviter qu’il soit divisé en plusieurs logements. Pour cette même raison, on privilégie un propriétaire unique plutôt qu’une opération d’investissement et de revente à la découpe. Ces conditions ont été précisées dans le cahier des charges de la vente », affirme Roch Brancour, maire adjoint à l’urbanisme. L’idée étant de préserver l’intégrité de l’édifice. Le sort du presbytère reste suspendu au vote lors du prochain conseil municipal.